Nem újkeletű dolog, hogy az Egyesült Államok celebjei jó befektetést, vagy egyszerűen csak remek szórakozást találnak abban, ha anyagilag is támogatnak egy focicsapatot, netán a vezetőségben is szerepet vállalnak. Eva Longoria és Kate Upton színésznők Mesut Özillel társulva a mexikói Necaxa klubjával tették mindezt, az NBA pontrekorder legendája, LeBron James a Liverpool, Will Ferrell komikus az MLS-ben szereplő Los Angeles FC, az Osccar-díjas Matthew McConaughy pedig a szintén MLS-es Austin FC tulajdonosi körének tagja.

Az azonban ritka, hogy a celebek százszázalékos tulajdonrészt szerezzenek az egyesületben, márpedig a Reynolds és McElhenney által létrehozott RR McReynolds Company LLC pontosan ezt tette. Nem titkoltan azzal a szándékkal, hogy az 1864-ben alapított, ezzel a világ harmadik legrégebbi egyesületét története során először az angol élvonalba vezessék.

Nos, az előző szezonban a 23 csapatos pontvadászatban második helyen zárt, így a rájátszásba jutott a Wrexham, az elődöntőben viszont őrült meccsen 5–4-re kikapott a playoffot később megnyerő, azzal feljutó Grimsby Towntól.

Az osztályváltás tehát elsőre nem jött össze, a mostani idényben viszont elképesztő magabiztossággal dominálta az ötödik ligát Phil Parkinson alakulata, amely két fordulóval a vége előtt, 44 meccsen 33 győzelem és 8 döntetlen mellett mindössze háromszor kapott ki. Egyetlen méltó ellenfele volt csak, a Notts County, amelyet a bajnoki döntőnek is beillő találkozón szintén egészen elképesztő, drámai meccsen győzött le 3–2-re:

úgy, hogy a csapat 40 éves kapusa, a nyolcszoros angol válogatott Ben Foster a 96. percben büntetőt hárított.

Ryan Reynolds a meccs utáni nyilatkozatában egyrészt rendkívül sportszerűen az ellenfelet méltatta, szerinte rossz a liga szabályzata, hogy csak a bajnok jut fel automatikusan eggyel magasabb osztályba, valamint elárulta:

Foster alighanem néhány hétig sérült listára kerül, méghozzá miatta, mert miután bemegy az öltözőbe, olyan szorosan fogja magához ölelni, hogy bizonyosan elreped néhány bordája…

A jelek szerint megkímélte a kapust a Deadpoolban szerzett erejétől, Foster ugyanis a rangadó óta eltelt két meccset is végigvédte, és egyiken sem kapott gólt. Egyértelműen ő a legismertebb tagja a csapatnak. Foster története önmagában is roppant érdekes, hiszen 2022 szeptemberében már bejelentette visszavonulását. Csakhogy a Wrexham első számú kapusa, Rob Lainton 2023 márciusában súlyos sérülést szenvedett, és mivel Foster 2005-ben, a Stoke City játékosaként kölcsönben fél szezont lehúzott a klubnál, visszatért, hogy segítsen. Mit ne mondjunk, egész jól sikerült…

Hogy mit jelent a tradicionális egyesület életében az a lehetőség, amelynek most a küszöbén áll és szombaton este át is léphet rajta, azt a vezetőedző, Phil Parkinson foglalta össze.

„Tizenöt évnyi fájdalmat zárhatunk le a hétvégi bajnokin. 2008-ban csődeljárás miatt elveszítettük a helyünket az angol labdarúgóligában (ez a másod-, harmad- és a negyedosztályt foglalja magában a szigetországban, a szerk.), hűséges és szenvedélyes szurkolóink azonban a legnehezebb időkben is kitartottak a csapat mellett.

Rászolgáltak arra, hogy most végre ünnepelhessenek. Már csak miattuk is nyerni szeretnénk.”

A mester azzal kapcsolatban, hogy Reynoldsék színrelépésével óriási reflektorfényt kapott az együttes, elmondta, szerencsére minden futballista nagyszerűen birkózott meg a nem mindennapi helyzettel, sőt, egy idő után élvezték is. Hogy mennyire, azt FX amerikai kábeltelevíziós csatorna Üdv Wrexhamben! (Welcome to Wrexham) dokumentumsorozata tudja igazán alátámasztani.

A csapatot övező hype-ról Gera Zoltán korábbi csapattársa, a 46-szoros walesi válogatott támadó, Hal Robson-Kanu megnyilvánulása is tökéletes képet fest, a 33 éves, már visszavonult támadó a közösségi médiában azt írta:

a Wrexham kedvéért visszatérne a focipályára a következő szezonban, ráadásul ingyen játszana, ugyanis teljes fizetését felajánlja a drukkerek által választott jótékonysági szervezetnek.

Mindez persze egyelőre csak teória, de nem biztos, hogy rosszul járna vele az együttes, mivel Kanu többek között a 2016-os Európa-bajnokságon, a belgák elleni negyeddöntőben Puskás-díjra jelölt találatot szerzett…

Az azonban már korántsem csak terv, sokkal inkább tény, hogy a Wrexham a nyári felkészülés során az Egyesült Államokba utazik edzőtáborozni, ahol mások mellett a Chelsea és a Manchester United ellen is pályára lép majd. Érdekesség, hogy a tulajoknak köszönhetően a csapat kilépett a szimpla szakmai mederből, az MU-szimpatizánsok például túl drágának találták a nyári felkészülési meccsre meghirdetett jegyeket: a legolcsóbb kategória 180 dollár, a legdrágább 425 dollár.

Ez még angol szemmel és pénztárcával mérve is tétel. Főként annak ismeretében, hogy egy alsóbb osztályú csapattal szemben úgy állnak majd ki, hogy a legjobbjaik akkor még ott sem lesznek a pályán: fiatal tehetségek, ifisták és tartalékok alkotják majd az MU-t. De ha ott is lesznek a helyszínen a csapat kulcsemberei, miután az esetükben megszokott hosszabb szabadságról érkeznek vissza, még másfajta alapozómunkánál tartanak, amiben nem jut szerep egy felkészülési meccsnek.

Az MU-szurkolók elégedetlensége teljesen érthető, de aligha lehet figyelmen kívül hagyni jelen esetben, hogy az Egyesült Államokban a csapat már komoly hullámokat gerjesztett, és itt ez alatt most nem az MU-t kell érteni, hanem a Wrexhamet, a jegyárakat pedig ennek megfelelően lőtték be. A fő attrakció ebben az esetben utóbbi csapat lesz, míg Manchester egyik kirakatcsapata ezúttal csak asszisztenciának kell, és itt ezalatt most nem szakmailag közelítettük meg az együtteseket.

Hazai pálya – mondhatnánk a két tulajdonos miatt és valóban, Reynolds és McElhenney tökéletesen lovagolja meg azt a felhajtást, amely színrelépésükkel gyökeresen változtatta meg a klub életét. Erről tesz tanúbizonyságot az a rövid videó is, amelyben a legendás Sir Alex Fergusonnal jelentették be közösen, hogy az MU-val is összecsap szeretett klubjuk – még ha ebből a skót edzőzseni egy kukkot sem értett…

Ryan Reynolds and Rob McElhenney announcing Wrexham’s friendly against Man United next summer with Sir Alex Ferguson 🔴😂



pic.twitter.com/3gXHQ2E5D3 — SPORTbible (@sportbible) March 28, 2023

A videóban ugyanis a teljesen zavarban lévő páros hebeg-habog a manchesteriek ikonikus mesterével történt videobeszélgetés során, aki aztán teáját kortyolgatva elárulja asszisztensének, hogy semmit nem hallott és értett, mivel Reynoldsék le voltak némítva…

Akik egyébként egyáltalán nem tulajdonosként, sokkal inkább szurkolóként tekintenek magukra, és akik a szimpatizánsok nélkül nem vehették volna kézbe a vezetést. Előttük ugyanis a Wrexham Supporters Trust, vagyis a walesi alakulat szurkolói kezében volt az egyesület, akiknek úgy kellett szavazniuk arról, hogy átadják-e az irányítást, hogy nem is találkoztak a két jelölttel.

Ennek ellenére a kétezer tagból álló „elnökség” végül 98,6 százalékkal szavazott bizalmat nekik, akik kétmillió fontnyi befektetést ígértek, ennél azonban alighanem már most jóval többet kaptak.

És hogy hol van a vége? Majd az idő eldönti...

(Borítókép: Peter Byrne / PA Images / Getty Images)