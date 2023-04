Nehéz helyzetben vette át Dárdai Pál a berliniek irányítását – nem véletlenül dobtak fel neki akkora bónuszt a bennmaradásra, mint a hat (osztályozó esetén nyolc) bajnoki meccsre –, de abban bízhatott a Hertha, hogy a Werder is kifejezetten rossz formában volt, az utolsó hat bajnokin összesen két pontot szerzett.

Ennek ellenére pocsékul indult a mérkőzés a berliniek számára, egy szabálytalansággyanús megoldással induló támadása végén Jens Stage remek bejátszásából Marvin Ducksh lőtt a bal alsóba (0–1).

A folytatás sem alakult sokkal jobban, a 27. percben Christian Gross jobb oldali beadásánál ismét Ducksh volt a befejező, ezúttal fejjel volt eredményes (0–2).

Az első fél óra végén Maximilian Philipp növelhette volna az előnyt, lapos lövése Dárdai Mártonról a bal alsó mellé szállt, majd a kapusnak kellett védenie a szögletet követően.

A játékrész végén a mesterhármas is összejöhetett volna, de pörgetése elkerülte a jobb alsót – nagy bajban voltak a berliniek.

Az 51. percben aztán már semmi nem mentette meg a házigazdát, Anthony Jung bal oldali beadása után Ducksch vette mellre a labdát, majd bombázott a rövid alsóba – mesterhármas (0–3).

Ahogyan ilyenkor lenni szokott, a gyengébb csapatot még az ág is húzta, a Werder úgyis gólt lőtt, hogy kis túlzással már nem is akart: a védelem és a kapus addig ügyetlenkedett, amíg Mitchell Weiser is betalált (0–4).

A Hertha becsületére váljon, hogy ekkor sem adta fel, és előbb Jessic Ngankam szépített, majd Dodi Lukébakio büntetőből volt eredményes, így 2–4 lett a vége.

A sorozatban a 11. bajnoki címéért küzdő – a kupából és a BL-ből viszont már búcsúzó – Bayern München az első negyedóra után Sadio Mané góljával szerzett pillanatokra vezetést Mainzban, de ezt a találatot les miatt még érvényesítették – a 29. percben Joao Cancelo beadása után fejeltet már nem (0–1).

A második félidő derekáig nem is sok minden utalt rá, hogy bármiféle gond lehet, hanem aztán Ludovic Ajorque egyenlített, majd nyolc perccel később Leandro Barreiro fordított (2–1)!

Jöttek a bajor cserék, lement Joshua Kimmich és Thomas Müller is, így ők már a kispadról nézték végig, ahogyan a ma 26 éves Aarón Martín eldönti a három pont sorsát (3–1).

BUNDESLIGA

29. FORDULÓ

Bochum–Wolfsburg 1–5 (Brosichinski 69., ill. Svanberg 10., 56., Kaminski 21., Wimmer 33., Waldschmidt 77.)

Hertha BSC–Werder Bremen 2–4 (Ngankam 68., Lukébakio 79. – 11-esből, ill. Ducksch 6., 27., 51., Weiser 63.)

Hoffenheim–Köln 1–3 (Dolberg 94., ill. Kainz 18. – 11-esből, Selke 39., Thielmann 92.)

Mainz–Bayern München 3–1 (Ajorque 65., Barreiro 73., A. Martín 79., ill. Mané 29.)

18.30: Dortmund–Frankfurt

Az élmezőny állása: 1. Bayern München 62 pont (79–33), 2. Dortmund 57 (62–39, 28 meccs), 3. Union Berlin 52 (43–31, 28), 4. RB Leipzig 51 (53–35, 28), 5. Freiburg 50 (41–37, 28), 6. Mainz 45 (49–40), 7. Leverkusen 44 (51–41, 28), ...16. Stuttgart 25 (36–51), 17. Schalke 24 (26–52, 28), 18. Hertha 22 (35–59)

