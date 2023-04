Futószalagon gyártja a gólokat a világbajnokság óta Ollie Watkins, az angol labdarúgó-élvonalban (Premier League) szereplő Aston Villa támadója. Szenzációs teljesítményének köszönhetően csapata már az európai kupaszereplést jelentő pozíciókat ostromolja, és Gareth Southgate angol szövetségi kapitány radarjára is újra felkerült a támadó. De mi történt Watkinsszal, hogy a katari világbajnokság óta Anglia egyik legjobb formában futballozó támadója lett belőle?

Immár ott tartunk, hogy a nemzetközi viszonylatban eléggé ismeretlen, 27 éves támadó szinte a semmiből Európa egyik legfelkapottabb gólgyárosa lett, amely mellett természeten nem ment el szó nélkül a nemzetközi sportsajtó. Sőt, az angol élvonalban az Unai Emery vezette Aston Villa jelenleg a Manchester Cityvel karöltve a két legjobb formában játszó együttes: legutóbbi öt bajnokijából mind az ötöt megnyerte.

A nemzetközi futballtavasz egyik legnagyobb meglepetése nemcsak a hazai futballrajongóknak lehet még ismeretlen, bár könnyen lehet, ez már nem lesz így sokáig. Watkins, a Premier League-ben valósággal szárnyaló Aston Villa kulcsjátékosa szinte minden meccsen megzörgeti az ellenfelek hálóját. Legutóbb éppen a közvetlen rivális Newcastle United ellen talált be kétszer, és osztott ki mellé egy gólpasszt. Itt tart jelenleg az angol futball legújabb sztárjelöltje, de vajon honnan indult és miként érkezett el idáig?

Ollie Watkins 1995 utolsó előtti napján, december 30-án látta meg a napvilágot az angliai Torquay-ban, fiatal éveit pedig a közeli Newton Abbotban töltötte. Ami a sportolói karrierjét illeti, kilencévesen még nem járt sikerrel próbajátékon az Exeter akadémiáján, de pár évvel később az U11-es csapatban lehetőséghez jutott.

Akadémiai évei olyannyira jól sikerültek, hogy 2012-ben ösztöndíjszerződést kapott, majd a 2013–2014-es idényben 30 gólt szerzett az U18-as együttesben, így nem kellett sokat várni arra sem, hogy profi szerződést kínáljanak neki. Watkins lehetősége az Exeter felnőttcsapatában első ízben a negyedosztályú Hartlepool United ellen jött el, majd a következő szezontól már többet számítottak rá, igaz, leginkább a padról beszállva.

Végül 2014 decemberében kölcsönben távozott a Weston-super-Mare csapatához a szezon hátralévő részére, ahol 25 fellépésen 10 gólt szerzett. Kölcsönjátéka után visszatért az Exeterhez a St James Parkba, viszont az első csapat rotációjába még mindig nem tudta beverekedni magát. Végül néhány alkalommal leülhetett a kispadra, ahonnan kifejezetten hasznos tagja lett csapatának, így 2016 márciusától már a kezdőcsapatban számítottak rá.

Az említett hónapban ígéretes mutatókkal zárt, hat mérkőzésen négy gólt szerzett, amelyekkel megalapozta helyét a rotációban, még a Hónap Fiatal Játékosa címet is elnyerte.

Megtartotta rögtönzött gólgyárosi szerepkörét, április közepéig már 10 mérkőzésen nyolc találatnál járt, melyek közül egyet megválasztottak klubon belül a szezon góljának. Végül a szezont 22 fellépésen 10 találattal zárta a negyedosztályban. Ez volt az a szezon Watkins számára, mikor elérte az áttörést csapatánál.

Ennek megfelelően a következő idényben már stabil kezdőjátékos volt a negyedosztályban, sőt, az Exeter feljutási reményekkel vágott neki a szezonnak, amely végül majdnem össze is jött, de a negyedosztályú rájátszás fináléjában, a Wembley Stadionban Watkinsék alulmaradtak a Blackpool ellen. Ennek ellenére a szezon során a fiatal angol támadót egy alkalommal a hónap Játékosává választották, sőt az egész idényben nyújtott teljesítményéért elnyerte az EFL év fiatal Játékosa elismerést.

Watkinst 2017 nyarán nesebb klubok is megkörnyékezték, és rögtön két osztályt is ugrott felfelé a ranglétrán, mivel az akkor másodosztályú Brentforddal írt alá négyéves szerződést, további egy évre szóló opcióval. Két évvel később a sikeres szereplésének köszönhetően újabb konktraktust ajánlottak neki, amely már többek között lényegesen nagyobb fizetéssel is kecsegtetett. A 2019–2020-as Championship-idényben Watkins 50 alkalommal lépett pályára, és minden versenysorozatot figyelembe véve 26 gólt szerzett. Ennek ellenére nem harcolta ki az elsőosztályú tagságot a Brentforddal, mivel a rájátszás fináléjában a Fulham ellen elbuktak.

Vereség ide vagy oda, Watkinst választották a másodosztály legjobb játékosának, és hamar befutott egy ajánlat számára a Premier League-ből, egészen pontosan az Aston Villától. A birminghami együttes akkoriban klubrekordot jelentő 28 millió fontért szerződtette az ígéretes csatárt, amely akár különböző kritériumok teljesülése esetén 33 millió fontra is nőhetett.

2020 október negyedike minden bizonnyal örökre emlékezetes marad számára, mivel azon a napon győzte le az Aston Villa máig megdöbbentő módon és különbséggel 7–2-re a Liverpoolt, Watkins pedig tökéletes mesterhármast szerzett:

egy gólt jobb lábbal, egyet ballal, majd a harmadikat fejjel.

Ez volt továbbá a Premier League történetében az első alkalom, hogy a regnáló bajnok hét gólt kapott egy bajnoki mérkőzésen. Egyébként Watkins a tavaszi visszavágón is beköszönt az Anfielden, így ő lett 2009 óta az első játékos, aki egy szezon alatt négyszer is megzörgette a Liverpool hálóját. A szezont a házi góllövőlista élén zárta 14 találattal.

Nem kellett sokat várni ezek után arra sem, hogy Watkins nevét az angol válogatottal említsék egy lapon. 2021 márciusában Southgate első alkalommal hívta meg a nemzeti csapatba, majd a San Marino elleni Európa-bajnoki selejtezőmérkőzésen első kapura lövéséből már meg is szerezte első gólját a „háromoroszlánosok” mezében. Ennek ellenére Watkins végül nem került be a 2021 nyarán rendezett, és végül döntőig jutó angolok Eb-keretébe, ugyanúgy, ahogyan a tavaly decemberi világbajnokság utazó keretébe sem volt számára hely.

Ez azonban minden bizonnyal hamarosan változni fog, mivel Watkins az elmúlt hetekben, hónapokban egészen elképesztő formában futballozik, jelenleg a Premier League egyik legveszélyesebb támadója, pedig elég széles és gazdag a választék a ligában.

Az immár 27 éves gólgyáros legutóbbi 12 bajnoki mérkőzésén 11 alkalommal talált be, összesen pedig már 14 gólnál jár a szezonban.

Nála többször csak Marcus Rashford, Mohamed Salah, Ivan Toney, Harry Kane és Erling Haaland talált be az ellenfelek kapujába.

A világbajnokság óta pedig egyetlen játékos sem vette ki részét több gólból, mint Watkins. Az Aston Villa támadója 11 gólja mellett három gólpasszal segítette társait ebben az időszakban, ami igazán impozáns statisztika. Watkinsszal a fedélzeten az Aston Villa is szárnyal, olyannyira, hogy Unai Emery együttese már az európai kupaindulást jelentő helyeket ostromolja, amelyekre minden esélye megvan.

Steven Gerrard októberi menesztésekor ez a forgatókönyv talán még a legfanatikusabb Villa-drukkerek álmaiban sem szerepelt – 12 PL-meccsük során kétszer győztek –, de az a helyzet, hogy a birminghami klub legutóbbi öt bajnokiját behúzta, és a tabellán már csak hat pontra van a BL-indulást jelentő negyedik pozíciótól.

Mi a helyzet az angol válogatottban?

Southgate a helyszínen tekintette meg múlt hétvégén az Aston Villa és a Newcastle United találkozóját, ami az ismert körülmények közepette, 3–0-s hazai sikerrel zárult. Watkins két góllal és egy gólpasszal vette ki a részét a sikerből, amellyel újra jelzett az angol válogatott edzője felé: itt az idő, hogy újra számoljanak vele.

Milyen a futballsors: helyette éppen Callum Wilson, a Newcastle támadója utazott Katarba, aki már klubcsapatában is nehézkesen tartja a pozícióját Aleksander Isak mellett, vagy immár csak mögött.

Nem kell nagy képzelőerő ahhoz, hogy Harry Kane mögött lassan Watkinst vizionáljuk a második számú választásnak az angol válogatottban a középcsatár posztra. Hogy meddig tart ki és mire lesz elegendő Watkins, valamint az Aston Villa lendülete, az még a közeljövő zenéje, de annyi biztos, kevés csapat képes jelenleg izgalmasabban muzsikálni Unai Emery brigádjánál. A frontvonalban a 27 éves támadóval, akinek utóbbi hetekben nyújtott teljesítménye nemcsak a Premier League-ben, hanem nemzetközi viszonylatban is figyelemre méltó.

(Borítókép: Getty Images)