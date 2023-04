Nagy taktikai csatát hozott a Brighton és a Manchester United FA-kupa elődöntője, gólt azonban egyet sem a 90, majd 120 perc alatt. Egy darabig úgy tűnt, a tizenegyespárbaj sem akar döntést hozni a továbbjutó kilétéről – ilyen azonban nem lehet –, s végül a 13. rúgó hibázott. Ő pedig Solly March, a Brighton középpályása volt. A két manchesteri csapat most először csap majd össze a sorozat döntőjében.

A Manchester United utolérte az Arsenalt! – no nem a Premier League tabelláján, hanem a világ legöregebb, ma is létező labdarúgó-kupasorozatában, az FA-kupában, miután a londoni rivális rekordját beérve története során 21-szer is bejutott a fináléba.

Ehhez azonban óriási izgalmakat kellett kiállnia a csapat minden szurkolójának, no meg a játékosoknak is, akik három nappal ezelőtt fájó pofont kaptak Sevillában, és búcsúzni kényszerültek az Európa-ligától a sorozat negyeddöntőjében.

A másik oldalon a PL-szezon egyik legkellemesebb meglepetésének számító, az elmúlt napokban a Manchester Cityt irányító Pep Guardiola által is körbeudvarolt Brighton állt. A déliek fennállásuk második FA-kupa-döntős szereplését harcolhatták volna ki, az élet iróniája, hogy eddigi egyetlen fináléjuk alkalmával épp az MU-val csaptak össze, s végül megismételt mérkőzésen 4–0-ra kaptak ki az akkor jóval esélyesebb „vörös ördögöktől”.

Ezúttal viszonylag hamar kiderült, négygólos különbségről egyik fél sem álmodozhat: a tét igencsak rányomta bélyegét a játék képére, az első félidő sem iramával, sem a helyzetek számában nem hozott maradandót.

Szünet után a Brighton valamivel aktívabb volt a Unitednél, az 57. percben Julio Encisco pedig meg is szerezhette volna a vezetést a kék-fehéreknek, de David de Gea bravúrral védeni tudott. Nem sokkal később Danny Welbeck veszélyeztetett a volt csapata ellen, a fejes azonban centikkel elkerülte a kaput.

A ráadás perceiben a csereként beállt Marcel Sabitzer hagyta ki a United addigi legnagyobb helyzetét, majd Marcus Rashford került érdekes körülmények között a földre a tizenhatos előterében – de a játékvezető szabadrúgást sem ítélt. Rashfordnak akadt egy ígéretes lövése is a jobb alsó irányába, de ezúttal Rob Sánchez kapus fogott ki az angol támadón.

Jöhetett a tizenegyespárbaj, amelyben az első hat párból senki sem hibázott – a 13.-ként labda mögé álló Solly March viszont igen, s mivel az utána érkező manchesteri Victor Lindelöf ismét pontosan célzott, a lehető legkisebb különbséggel, de eldőlt a kérdés, melyik csapat lesz a Manchester City ellenfele a június 3-ai döntőben.

A Wembley-ben lejátszandó mérkőzés ugyancsak sporttörténelmi lesz: az FA-kupa 1872 óta íródó történetében még egyszer sem esett meg, hogy a két manchesteri együttes egymással vívta volna a finálét. Pedig az MU-nak 20-szor, a Citynek 11-szer jött már össze a döntős szereplés...

LABDARÚGÁS

ANGOL FA-KUPA

Elődöntő

Brighton–Manchester United 0–0 – tizenegyesekkel: 6–7

Korábban

Manchester City–Sheffield United (II) 3–0 (Mahrez 43., 61., 66. – az elsőt 11-esből)