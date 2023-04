Az Újpest FC kétszeres válogatott támadójáért, Csoboth Kevinért bejelentkezett egy, az amerikai profi ligában (MLS) szereplő klub – számolt be a Nemzeti Sport. A 22 éves támadó menedzsere megerősítette a hírt, hozzátéve, Csoboth nem szeretett volna idény közben távozni Újpestről, ezért visszautasította az ajánlatot.

Valóban volt érdeklődés egy MLS-klub részéről Csoboth Kevin iránt – erősítette meg a Nemzeti Sport értesülését Filipovics Vladan, a támadó menedzsere. – A játékos azonban múlt héten jelezte, még mielőtt a konkrét tárgyalások megkezdődtek volna a klubok között, hogy számára most az a legfontosabb, hogy az Újpest minél jobban szerepeljen a bajnokságban, nem szeretne a bajnoki hajrá közben csapatot váltani. Annak ellenére, hogy nagyon komoly ajánlatot tettek volna mind a játékos, mind az újpesti klub felé, és a hétvégén már intézték is volna a szerződését, mert most jár le Amerikában az átigazolási időszak első szakasza.

Filipovics a sportlapnak azt mondta, az Újpest is tudott az érdeklődésről, de mivel Csoboth most csak a soron következő NB I-es meccsekkel kívánt foglalkozni, nem ültek tárgyalóasztalhoz a felek. A támadó nem akarta volna nehéz helyzetben elhagyni a fővárosi klubot, amely bizalmat szavazott neki, és az újpesti szurkolótábort, amelytől nagyon sok szeretet kapott.

A 22 éves labdarúgó tehát az amerikai álom helyett a Ferencváros elleni jövő hétfői derbire készül a továbbiakban is. A játékos tavaly nyáron ötéves szerződést kötött a lila-fehérekkel, tavaszra pedig egyértelműen húzóember lett a Megyeri úton.

Filipovics egyébként a lapnak megjelezte, több országból is érdeklődnek a támadó iránt, aki nyáron még így is az MLS-be igazolhat, ugyanis júniusban egy hónapra ismét megnyílik majd a helyi átigazolási piac.