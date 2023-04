Mindenképpen új győztest avatnak május 3-án a Puskás Arénában, amikor az NB II-es Budafoki MTE és a Zalaegerszegi TE találkozik a Magyar Kupa döntőjében. Óriási az érdeklődés a két kiscsapat háza táján, Budafok-Tétény önkormányzata két különvillamost (!) indít a szurkolóinak a XXII. kerület központjából, a Városház térről, és a ZTE is különvonattal szállít a fővárosba 800 drukkert a gépkocsival érkezőkön felül.

Budafok-Tétény önkormányzata Karsay Ferenc polgármesterrel az élen bámulatosan kreatív megoldást talált ki arra, hogyan szállítsa a BMTE szurkolóit május 3-án a Puskás Arénába, a Zalaegerszegi ZTE elleni labdarúgó Magyar Kupa-döntőre. Elintézték a BKK-nál, hogy két különvillamos közvetlen útvonalon közelítse meg a mérkőzés helyszínét a városnegyed központjából, a Városház térről indulva.

Ha a rendes járatokat nézzük, nincs közvetlen viszonylat a két pont között. A 47-es és az 56-os a Nagytétényi úton és a Fehérvári úton tart a Móricz Zsigmond körtér felé, az 1-es villamos vonala pedig derékszögben metszi a két előbbi járat útvonalát az Etele út és a Fehérvári út találkozásánál, hogy aztán a Rákóczi hídon átkelve a Duna felett, a Róbert Károly és a Hungária körúton haladva elérje a Puskás Arénát.

Csakhogy váltóállítással megoldható, hogy a két különvillamos a Fehérvári út–Etele út kereszteződésénél jobbra kanyarodjon, és ezt meg is szervezték a BKK jóvoltából, így átszállás nélkül jutnak el a BMTE szurkolói Budafokról a Puskás Arénába.

Ahogy a ZTE mintegy nyolcszáz rajongója is Zalaegerszegről különvonattal, nem számítva a gépkocsival egyénileg érkező drukkereket. Vagyis a két klub kedveskedik szurkolóinak, az más kérdés, hogy telt házra aligha lehet számítani, ellentétben a tavalyi FTC–Paks-kupafináléval, amikor 39 ezren majdnem megtöltötték a stadiont.

További izgalmas részlet, hogy a ZTE a menesztett vezetőedző, Ricardo Moniz helyére Boér Gábort nevezte ki, az új sportigazgató pedig Dragóner Attila helyett Sallói István lett. Boér kinevezésében az a pikáns, hogy a most 40 éves szakember 2021. május 25. és ugyanazon év októbere között a BMTE szakvezetője volt, de irányításával gyengén muzsikált a csapat, és visszahívták a helyére azt a Csizmadia Csabát, akit korábban éppen ő váltott.

További érdekes adalék, hogy amikor a 2020–2021-es idényben a Budafok az NB I-ben szerepelt, kétszer is 3–1-re legyőzte a ZTE-t, a Promontor utcában és Zalaegerszegen is, és mindkét alkalommal az akkor is a zalaiakat irányító Boér ült a vesztes csapat kispadján.

Végh Gábor klubtulajdonos egyébként házon belül oldotta meg Moniz utódlását, ugyanis Boér mostanáig a ZTE fiókcsapatának, a szlovén bajnokságban szereplő Lendvának volt a vezetőedzője. A BMTE-nek most Mátyus János a trénere, irányításával ütötte ki az NB I-es együttes előbb a Kisvárdát, majd az elődöntőben sima 3–0-lal a Vasast.