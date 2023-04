A mérkőzés korábbi szakaszában Büki Gábor játékvezető a hazaiaktól kiállította Busai Attilát, Girán Mátét és Kubó Gábort, sőt Albert Flórián, a BKV Előre vezetőedzője is piros lapban részesült.

A találkozó lefújása után tört ki a botrány, a hazai játékosok megrohamozták a bírót, és hevesen reklamáltak az ítéletek miatt. Sajtóértesülések szerint

A történethez hozzátartozik, hogy Busai a tettét követően bement a játékvezetői öltözőbe, és elnézést kért Bükitől. Ennek ellenére a BKV Előre vizsgálja a történteket, és súlyos következményekre lehet számítani házon belül.

– nyilatkozta a labdarúgó-szakosztály elnöke, Mátyás Tibor a Nemzeti Sport megkeresésére.

A klub hivatalos honlapja sem hagyta szó nélkül Büki játékvezető vasárnapi tevékenységét. Mint írják, hihetetlen sok téves ítéletet, botrányos játékvezetést mutatott be az ifjú bíró, folyamatosan provokálta a hazai játékosokat beszólásaival, és kritizálta őket játékuk miatt.

Az MLSZ Fegyelmi Bizottsága keddi ülésén hozott határozatot az érintett játékossal és az esettel kapcsolatban. A bizottság döntése értelmében Busai Attilát hat évre tiltotta el az MLSZ minden, labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől. A 34 éves labdarúgó ennek értelmében legalább 40 éves koráig nem futballozhat.

Busai Attila a BKV Előre–Kisvárda II mérkőzés 75. percében történt kiállítását követően a pályán, majd a mérkőzés lefújása után a pályán és az öltöző felé vezető úton is rátámadt a mérkőzés játékvezetőjére, akit lefejelt, és ököllel is megütött. A játékvezető utóbbi támadásnál elesett, a lábát és a csípőjét is megütötte. A labdarúgó több kirívó fegyelmi vétséget is elkövetett, valamint tettlegességével veszélyeztette a játékvezető testi épségét. Ez a magatartás összeegyeztethetetlen a labdarúgás alapelveivel, valamint az emberi viselkedés alapvető normáival. A FEB ezért olyan büntetést szabott ki, amely kétszeresen meghaladja a Fegyelmi Szabályzat vonatkozó pontjában rögzített tételkeret felső határát