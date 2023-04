Nem elég annyi, hogy az al-Nasszr legutóbbi két bajnokiján mindössze egy pontot gyűjtött össze, most a Király-kupa küzdelmeitől is búcsút kellett intenie Cristiano Ronaldóéknak, miután hazai pályán vereséget szenvedtek az al-Vehda ellen. Sőt az al-Nasszr emberelőnyben fejezte be a találkozót, de ez sem volt elég ahhoz, hogy legalább az egyenlítő gólt megszerezze.

A portugál világklasszisnak igen viharos mérkőzése volt, már a félidőben is a cserejátékosokkal üvöltözött frusztráltságában, majd öt méterről kihagyott egy hatalmas helyzetet, végül 1–0-s vereséggel zárta csapata a kupaelődöntőt, és kiesett a sorozatból.

Ronaldo is totally disappointed with the bad football Al Nassr playing.



pic.twitter.com/BIbWWxwwSe — CristianoXtra (@CristianoXtra_) April 24, 2023

Az al-Nasszr eredménytelen szereplése mellett Cristiano Ronaldo azzal is a címlapokra került az utóbbi napokban, hogy az al-Hilal elleni vesztes mérkőzést követően nemi szervét fogdosva vonult le a pályáról, mivel az ellenfél drukkerei egész mérkőzés alatt Lionel Messi nevét kiabálták.

Nouf bin Ahmed ügyvédnő a Twitteren jelentette be, hogy hivatalos panaszt fog tenni a szaúdi ügyészségen a portugál támadó ellen, aki ellen közszeméremsértés bűncselekmény elkövetése miatt indulhat eljárás.

„Ez egyike azoknak a bűncselekményeknek, amelyek letartóztatással és kitoloncolással járnak, ha egy külföldi követi el” – közölte a jogász. Végül az ügyet az asztal alá söpörték a szaúdiak, de egyelőre ez sem volt elég ahhoz, hogy befejeződjön a portugál klasszis körüli negatív események sorozata.

(Borítókép: Getty Images)