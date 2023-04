Először nézzük a szikár tényeket: azok után, hogy az Arsenal gyakorlatilag az első fordulótól vezeti a bajnokságot, és előfordult, hogy több mint tízpontos előnnyel is vezetett, mostanra mindez négy egységre csökkent a Cityvel szemben. Ráadásul úgy, hogy a címvédő két mérkőzéssel kevesebbet játszott, így vesztett pontok tekintetében már Guardiola együttese áll jobban.

Ehhez persze önmagában nyilván kevés lett volna az az űrfutball, amit a manchesteriek a „földönkívüli” Erling Haaland vezérletével mutattak be a közelmúltban. Egy bekezdést azért pluszban bőven megér a norvég gólvágó, akinek bajnoki teljesítményéről mindent elmond, hogy nyolc fordulóval a 38 meccses szezon vége előtt beállította a jelenlegi formátumban zajló Premier League egy idényre vonatkozó gólrekordját, amelyet Mohamed Szalah a 2017–2018-as szezonban elért 32 találatával tartott.

A mindenkori rekordot Alan Shearer és Andy Cole tartja 34-34 góllal, ám ők ezt a tetemes mennyiséget még a 42 mérkőzéses bajnokságban hozták össze.

Jelenlegi formáját elnézve nem az a kérdés, hogy felállít-e az új csúcsot a 22 éves támadó, csupán annyi, hogy melyik körben éri utol, majd hagyja le a neves elődöket. A City a Bajnokok Ligájában az előrehozott döntőnek kikiáltott, Bayern München elleni párharcot is bántóan simán, már a szigetországi odavágón eldöntötte (3–0), a bajorok otthonában így csak annyit adott ki magából, amennyi a magabiztos továbbjutáshoz kellett (1–1). A fináléba a címvédő Real Madrid testén keresztül vezethet az út, és bár a királyi gárdát a BL-ben soha nem lehet lebecsülni, az az ember érzése, ha most nem nyeri meg a hőn áhított Bajnokok Ligája-trófeát a klub, akkor soha… Ráadásul az FA-kupában is döntőbe jutott az együttes, ahol a városi rivális United lesz majd Guardioláék ellenfele, akiknek így még a történelmi triplázásra is megvan az esélyük.

De térjünk vissza a hazai pontvadászatra, annál is inkább, mert az Arsenal már csak abban érdekelt, az Európa-ligában ugyanis meglepetésre a nyolcaddöntőben búcsúzott, a portugál Sporting tizenegyespárbaj után búcsúztatta. Azt követően az „Ágyúsok” a PL-ben a Crystal Palace-t és a Leeds Unitedet is 4–1-re verték, a legutóbbi három forduló viszont finoman szólva nem az elképzeléseik szerint alakult. Mindezt úgy, hogy a már „megfogott” három pontot engedték ki a kezükből. Előbb a Liverpool, majd a West Ham ellen bizonyult kevésnek ugyanis a 2–0-s előny, mindkét meccs 2–2-s döntetlennel zárult. Legutóbb pedig a sereghajtó Southampton lepte meg Mikel Arteta vezetőedző gárdáját. Előbbi a 87. percben ráadásul kétgólos előnyben volt, de hiába vezetett 3–1-re az Emirates Stadionban, a házigazda londoni gárda végül 3–3-ra mentette a találkozót. Ezzel együtt nagy örömre aligha lehetett okuk, és a sorozatban nyeretlenül megvívott három mérkőzés után alighanem joggal kondultak meg a vészharangok, a bajnoki aranyéremről szőtt álmaikra egyre kevesebb esély mutatkozik.

A 41 éves spanyol mester azonban nem tartozik a vészharangot kongatók közé. Sőt, a Soton elleni iksz után egyenesen úgy fogalmazott: jobban szereti a játékosait, mint valaha!

„Természetesen csalódottak vagyunk az eredmény miatt, de nem tudom bántani a játékosaimat, hiszen kétszer is kétgólos hátrányból kapaszkodtunk vissza. Nagy egyéni hibákat követtünk el, leginkább védekezésben, ezek azonban a futball részei, amelyekre ráadásul csapatszinten nagyszerűen reagáltunk.

Le a kalappal mindenki előtt, mindent megtettek a fiúk, hogy megfordítsuk a mérkőzést, és talán, ha egy kicsit előbb szerezzük a második találatot, sikerülhetett is volna. Büszke vagyok a csapatomra, jobban szeretem a játékosaimat, mint valaha!

Az aranyérem szempontjából rendkívül fontos mérkőzés lesz ugyan a szerda esti, Arteta mégsem gondolja úgy, hogy ez a találkozó döntene a bajnoki cím sorsáról – az összecsapást megelőző sajtótájékoztatón legalábbis erről beszélt. „Borzalmasan nehéz feladat vár ránk, ráadásul idegenben, ettől függetlenül nem gondolnám, hogy az az együttes, amelyik esetlegesen megnyeri a meccset, hátradőlhet, mert az aranyérmet is bezsebelte. A legutóbbi bajnokit követő reakciókból egyértelműen azt szűrtem le, hogy a játékosaim tökéletes mentális állapotban vannak, felkészültek a harcra, és átérzik a mérkőzés súlyát. Hibátlan teljesítményre lesz szükségünk, de a bajnokság ebben a szakaszában ez már minden találkozóról elmondható.”

Nos, ha már a teljesítményről beszélt a londoniak vezetőedzője, a Citynél a formaidőzítésre aligha lehet probléma:

a címvédő minden sorozatot figyelembe véve legutóbbi 16 meccsén veretlen maradt, ráadásul ezek közül 13-at meg is nyert.

A csapat hazai mérlege a 2013-as naptári évben ennél is impozánsabb: 12/12 győzelem, ráadásul éppen az Arsenal ellen 1–0-ra megnyert FA-kupa-meccs kivételével mindegyiken minimum kétszer vették be az aktuális ellenfél kapuját a manchesteriek. A londoniak viszont a mostani PL-szezon legjobb idegenbeli statisztikájával büszkélkedhetnek: 16 mérkőzésen 11 siker, 3 döntetlen és 2 vereség áll a nevük mellett. Az Etihad Stadionban azonban nem sok sikerélményben lehetett részük a közelmúltban, sőt leginkább semmilyenben: a legutóbbi 11 alkalommal 0, azaz nulla (!) pontot szereztek. Az Arsenal egy 2017-es 2–2 óta pont nélkül távozott a City otthonából.

Ami a hiányzókat illeti, ezen a téren is irigylésre méltóbb helyzetben vannak a hazaiak, akiknél egyedül Nathan Ake játéka kérdéses. A vendégeknél a védelem korábbi oszlopa, William Saliba továbbra is harcképtelen, a francia hiányát pedig láthatóan megérzi a hátvédsor. Arteta rajta kívül továbbra sem számíthat Takehiro Tomiyasura és Mohamed Elnenyre, a betegség miatt a Southampton elleni csatát kihagyó Granit Xhaka esetleges visszatérése viszont nagy erősítést jelenthet a középpályára.

Bár a keretek között nincs drasztikus különbség, a Cityé 1,05 milliárd eurót, míg az Arsenalé 890 milliót ér, az nem kérdés, hogy a manchesteriek kispadja jóval mélyebb és minőségibb, márpedig a bajnoki hajrában akár ez is dönthet a végső győztesről. Érdekesség, hogy Guardiola szokásához híven rotálta is a játékosokat, mindössze négyen játszottak 2000-nél is több percet a Premier League-ben: Éderson, Rodri, De Bruyne és Haaland. A londoniaknál eközben kilencen is átlépték ezt a határt: Ramsdale, Saliba, White, Gabriel, Ödegaard, Partey, Xhaka, Saka, Martinelli. Márpedig ha a szezon legfontosabb részére csapágyasra járatott kulcsemberekkel érkezik egy csapat, az az Álmoskönyv szerint sem jelent túl sok jót…

A bukmékerek kis túlzással már odaadták a PL-trófeát a Man Citynek, az ő sikerüket mindössze 1.20 körüli szorzóval kínálják, míg az Arsenaléra több mint négyszeres pénz fizetnek. Egy bravúrgyőzelemmel persze mind az oddsukon, mind az esélyeiken javíthatnak az „Ágyúsok”, hogy így lesz-e, az 21.00-tól kiderül!

(Borítókép: William Saliba és Erling Haaland az Arsenal FC és a Manchester City közötti Premier League-mérkőzésen 2023. február 15-én. Fotó: Shaun Botterill / Getty Images)