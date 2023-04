A 47 éves szakvezető csapata pénteki sajtótájékoztatóján elmondta, hogy sem edzőként, sem pedig játékosként nem tudott nyerni Münchenben, és most is úgy érzi, még a pontszerzéshez is „mindennek passzolnia kell”.

Dárdai nyolc játékosára – köztük fiára, Dárdai Mártonra – nem számíthat sérülés, illetve eltiltás miatt az Allianz Arenában 15.30 órakor kezdődő összecsapáson, így még kevésbé reménykedhet akár a pontszerzésben is, noha a fővárosiaknak égetően szükségük lenne a pontokra. A tréner teljes, kilencven percen át tartó összpontosítást kér az együttesétől.

Kemény meccs lesz, minden gól számít, mindent bele kell adnunk

– utalt Dárdai arra, hogy a végén akár a gólkülönbség is dönthet majd a bennmaradásról vagy az osztályozós helyezésekről.

Öt fordulóval a vége előtt a sereghajtó Herthának 22, az utolsó előtti Schalke 04-nek 24, a 16. Stuttgartnak 25, a 15. Bochumnak pedig 27 pontja van. Az utolsó két helyezett kiesik az élvonalból, míg a 16. helyezett osztályozóra kényszerül.

