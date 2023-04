A futásaival rendkívül veszélyes irányító évi 52 milliós keresetével Jalen Hurts nemrégiben kötött egyezségét (255/5) taszította le a trónról, a New York Jetshez elcserélt Aaron Rodgers ezzel pedig már csak a harmadik.

Péntek hajnalban tartották a holt szezon legjelentősebb eseményét, a 2023-as draft első körét (folytatás szombaton hajnali 1-től a második és harmadik körrel), Lamar Jackson pedig kapott is egy remek kis (szó szerint pici) elkapót Zay Flowers személyében.

Az 1/1 a várakozásoknak megfelelően az NFL történetének legkisebb leendő irányítója, Bryce Young lett, akiért a Carolina adott oda inget-gatyát.

Az viszont sokkal meglepőbb volt, hogy a fogadóirodáknál erre második legesélyesebb Will Levis az első 31 húzás során nem hallhatta a nevét. Talán a fura étkezési szokásokkal feltűnő irányítóról tényleg tudnak valami rémisztőt a csapatok.

A minden idők legerősebb irányítófelmérőjét produkáló Anthony Richardson fizikai paramétereibe az Indianapolis Colts zúgott bele, a csoportrivális Houston Texans addig keverte a dolgokat, amíg a második és a harmadik választás is az övé lett, a jövő irányítója (C. J. Stroud) mellett a legjobb védő (Will Anderson) is idekerült.

Nagy nyertes még a Super Bowl-résztvevő Philadelphia Eagles, amely a Georgia egyetem bajnok védelméből kaparintott meg két kiváló játékost (Jalen Cartert és Nolan Smith-t), és örülhetnek a Patriots-szurkolók is, hiszen úgy sikerült elvinni a draft egyik legjobb játékosát a cornerback Christian Gonzalez személyében, hogy még plusz draftjogot is szereztek a Steelerstől.

# csapat játékos poszt egyetem 1. Carolina Panthers Bryce Young QB Alabama 2. Houston Texans C. J. Stroud QB Ohio State 3. Houston Texans Will Anderson LB Alabama 4. Indianapolis Colts Anthony Richardson QB Florida 5. Seattle Seahawks Devon Witherspoon CB Illinois 6. Arizona Cardinals Paris Johnson OT Ohio State 7. Las Vegas Raiders Tyree Wilson DE Texas Tech 8. Atlanta Falcons Bijan Robinson RB Texas 9. Philadelphia Eagles Jalen Carter DT Georgia 10. Chicago Bears Darnell Wright OT Tennessee 11. Tennessee Titans Peter Skoronski OT Northwestern 12. Detroit Lions Jahmyr Gibbs RB Alabama 13. Green Bay Packers Lukas Van Ness DE Iowa 14. Pittsburgh Steelers Broderick Jones OT Georgia 15. New York Jets Will McDonald DE Iowa State 16. Washington Commanders Emmanuel Forbes CB Mississippi State 17. New England Patriots Christian Gonzalez CB Oregon 18. Detroit Lions Jack Campbell LB Iowa 19. Tampa Bay Buccaneers Calijah Kancey DT Pittsburgh 20. Seattle Seahawks Jaxon Smith-Njigba WR Ohio State – a Miami Dolphinstól elvették Tom Brady és Sean Payton szabálytalan megkörnyékezése miatt 21. Los Angeles Chargers Quentin Johnston WR TCU 22. Baltimore Ravens Zay Flowers WR Boston College 23. Minnesota Vikings Jordan Addison WR USC 24. New York Giants Deonte Banks CB Maryland 25. Buffalo Bills Dalton Kincaid TE Utah 26. Dallas Cowboys Mazi Smith DT Michigan 27. Jacksonville Jaguars Anton Harrison OT Oklahoma 28. Cincinnati Bengals Myles Murphy DE Clemson 29. New Orleans Saints Bryan Bresee DT Clemson 30. Philadelphia Eagles Nolan Smith LB Georgia 31. Kansas City Chiefs Felix Anudike-Uzomah DE Kansas State

(Borítókép: Bryce Youngot választották ki elsőként az NFL 2023-as játékosbörzéjén – Kevin Sabitus/Getty Images)