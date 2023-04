Gálának indult, végül kiizzadt siker lett belőle – nagyjából így lehetne összefoglalni a találkozót.

A hazaiak ugyanis a 15. percben már 3–0-ra (!) vezettek, Curtis Jones, Luis Díaz és Mohamed Szalah sokkolta a londoniakat az első negyedórában.

Érdekesség, hogy a legutóbbi idegenbeli meccse is tragikusan indult a Spursnek, a Newcastle otthonában a 21. percben már 5–0-ra vezettek a szarkák, a vége akkor 6–1 lett...

Most korábban jött a szépítés, Harry Kane találatával még a szünet előtt kettőre csökkentették hátrányukat a vendégek, sőt a félidő hajrájában a helyzeteik alapján akár még egyenlíthettek is volna. A második játékrész is kimondottan jó iramban telt, mindkét oldalon nagy helyzetekkel, ám az utolsó negyedóráig nem változott az eredmény. A 77. minutumban aztán Romero nagyszerű labdát tálalt Szon Hungmin elé, a dél-koreai pedig gólra váltotta a ziccert.

A 93. percben pedig a csereként beálló Richarlison révén lett teljes a talpra állás, a brazil támadó egy szabadrúgást fejelt a kapuba.

A slusszpoén viszont még hátravolt: egy óriási védelmi hibát kihasználva Diogo Jota gyakorlatilag a középkezdés után megszerezte a Liverpool negyedik, győztes találatát! A két találat között 99 másodperc telt el, ebben pedig a vendégek nagyjából másfél perces gólöröme is benne volt...

A két csapat Jürgen Klopp alakulata győzelmének köszönhetően helyet cserélt a tabellán, a Liverpool ötödik, a Tottenham pedig a hatodik.