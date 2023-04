Az angol labdarúgó-bajnokság 34. fordulójának vasárnapi játéknapján a Manchester City 2–1-re győzött a Fulham otthonában és átvette a vezetést a tabellán. A másik manchesteri alakulat is fontos rangadót nyert, a United az Aston Villát fektette két vállra, míg a BL-indulásért harcoló Newcastle hátrányból fordítva verte a Southamptont.

A címvédő City már a 3. percben előnybe került, természetesen Erling Haaland volt eredményes – ezúttal büntetőből.

A norvég 34. találatát szerezte a bajnokságban, amellyel beállította az abszolút angol bajnoki rekordot, amelyet Alan Shearer és Andy Cole tartott holtversenyben, ám még abból az időkből, amikor 42 fordulós volt a pontvadászat.

Sokáig azonban nem tarthatott a vendégek öröm, az első negyedóra végén ugyanis Carlos Vinicius egyenlített. A szünet előtt azonban a másik manchesteri csatár is megvillant, a vb-győztes Julián Álvarez Rijad Mahrez passzát váltotta gólra és mint később kiderült, a 36. percben be is állította a végeredményt. 2–1-es sikerével a City átvette a vezetést a tabellán, jelenleg egy pont az előnye az Arsenal előtt, ám Pep Guardiola alakulata egy meccsel kevesebbet játszott.

A Manchester United Bruno Fernandes találatával nyert fontos rangadót az Aston Villa ellen, míg a Newcastle United hátrányból fordított a Southampton ellen, a szünetben csereként beálló és duplázó Callum Wilson vezérletével.