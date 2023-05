A sereghajtó berliniek a 69. percig tartották magukat az éllovassá előlépő müncheniek vendégeként, akkor azonban Kimmich passzából előbb Serge Gnabry, tíz percre rá pedig Kingsley Coman volt eredményes (2–0).

Nem lehet azt mondani, hogy ezen kívül semmit ne csinált volna a német válogatott középpályása: összesen 11 helyzetet teremtett csapattársainak.

11 – In yesterday's 2-0 against Hertha BSC, Bayern's Joshua Kimmich created 11 chances – since detailed data collection in 2004-05 no player has created more chances in a Bundesliga match. Leader. pic.twitter.com/NkerEGSX0E