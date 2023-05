A legutóbbi öt PL-idényből négyet megnyerő, a mostaniban ismét éllovas gárda két évvel megtoldaná 2027-ig érvényes egyezségét, ahogy ilyenkor lenni szokott, nyilván egy kis plusz-fizetésemelés fejében – pedig eddig sem keresett épp rosszul.

Lehet mondani, hogy bevált a norvég csatár szerződtetése, hiszen a Dortmundnak leszurkolt 51 millió font (60 millió euró) potom pénznek tűnik amellett, hogy Haaland 44 tétmeccsen 50 (!) gólt szerzett már, további nyolcat pedig előkészített.

Fixre lehet venni, hogy ő lesz a Premier League mesterlövésze – hétvégi találatával 30 meccsen már 34 találatnál jár, amivel megdöntötte a 38 csapatos éra rekordját, a legközelebbi rivális, Harry Kane 25-nél tart.

A Bajnokok Ligájában sem sok kétség férhet ehhez, hiszen 12-szer volt eddig eredményes, a még aktív játékosok között az elődöntős ellenfél Real Madridnál játszó Vinícius Júnior áll a legjobban – hattal...

Nem véletlen, hogy a csapatnál már most szeretnék, ha minél tovább maguknál tudhatnák, de lehet egy másik ok is a háttérben.

Nevezetesen, hogy a 22 éves futballista szerződésében van (volt?) egy 150 millió fontos kivásárlási záradék, amely 2024-ben aktiválódna, márpedig teljesítménye alapján ez mára bőven reális vételárrá szelídült.

A City nyilvánvalóan nem szeretne ebbe a hibába esni, már csak azért sem, mert pont egy ilyen záradéknak köszönhetően sikerült tavaly nyáron jócskán áron alul megszerezniük Haalandot.

A Football Insider hozzáteszi, hogy ez a záradék ugyanakkor kikerült a szerződésből, amikor Pep Guardiola menedzser tavaly novemberben két évvel meghosszabbította a sajátját.

A lap úgy tudja, hogy Haaland nagyon boldog a Citynél, és egyértelművé tette a BL-ben elődöntős, FA-kupában döntős, így három trófeáért is harcban lévő csapat számára, hogy nyitott az új egyezségre.

Hogy abban nem 150 millió fontos kivásárlási összeg lesz (már ha lesz egyáltalán), az ugyancsak biztosnak látszik...

(Borítókép: James Gill – Danehouse / Getty Images)