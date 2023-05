A negyedik kerületiek a február derekán játszott kisvárdai meccs óta csak egyszer kaptak ki – mondjuk, akkor a Puskás Akadémiától alaposan (5–1-re Felcsúton) –, hazai pályán pedig október eleje óta veretlenek, a legutóbbi hat meccsen öt győzelem és egy döntetlen a mérlegük.

HA MÉG NAGYOBB KÉPET NÉZÜNK, A DERBIN ELSZENVEDETT ZAKÓ ÓTA TÍZ HAZAI BAJNOKIN HÉT SIKER, KÉT IKSZ ÉS EGY KECSKEMÉT ELLENI 1–2 A MUTATÓJUK.

A közelmúltbeli teljesítménynek köszönhetően már nem csupán eltávolodtak a kiesőzónától, hanem a forduló előtt a felsőházba értek, a hatodik helyen tanyázott a gárda.

A Ferencváros a február végi, debreceni sikert követően öt bajnokin csupán két pontot szerzett, így tetemes előnye alaposan megcsappant üldözőivel szemben, de a Honvéd és a Vasas ellen kiharcolt sikerekkel azért még így is vezet hat ponttal a Pakstól kétgólos előnyről elbukó a Kecskemét előtt.

A múlt a Fradi mellett szól – évszázados szériában a zöld-fehérek

A két együttesnek a magyarfutball.hu adatbázisa szerint ez lesz a 235. egymás elleni bajnoki ütközete. Ezek közel felén, 114 összecsapáson a „zöldek” örülhettek, 59 döntetlen mellett 61 újpesti siker született (446 találatra 315 felelet érkezett).

A 2000-es évek első évtizedének közepén egészen jó szériában voltak a lila-fehérek, 2004. május 2. és 2010. szeptember 11. között kilenc bajnokin hét győzelem és két döntetlen volt a mérlegük, az utolsót ráadásul döbbenetesen simán, 6–0-ra nyerték meg.

A következő öt év azonban már szemmel jól látható Fradi-fölényt hozott (7–1–3), de ez még mindig ritka kedvező az Újpest számára ahhoz képest, amit 2015 decembere óta láthatunk, hiszen Mbaye Diagne Groupama Arénában szerzett győztes találata (0–1) óta 21 meccsen 16 ferencvárosi győzelem és öt döntetlen a mérleg.

Az aranyérmes gárda fölénye a legutóbbi négy idényben, 2019 májusa óta még döbbenetesebb, mind a 12 derbit megnyerte!

Vajon most szakad meg a széria? Erről is beszélgettünk Hrutka Jánossal és Zombori Zalánnal a Sportcast csütörtöki adásában.

Ennél hosszabb széria csak egyszer volt a párharc történetében, éppen a legelején, ugyanis az első találkozótól, 1905 februárjától 1916 decemberéig 15 meccsen egyaránt Fradi-siker született, mire 16. nekifutásra az Újpest 4:1-re nyert (1917 júniusában).

A „liláknak” a fentebb említett kilencmeccses veretlenségi széria a csúcs, emellett 1967 novemberétől kezdve volt egy hároméves zakó nélküli időszak (két győzelem és hat döntetlen született).

06–60 – micsoda Boli

Egy régi telefonszám is lehetne a párharc elmúlt bő évtizedének keretes szerkezete ferencvárosi szempontból, hiszen 2010. szeptember 11-én a nagy újpesti menetelést a 6–0 zárta le, amelyen Simon Krisztián szerzett vezetést az első fél óra végéhez közeledve, majd a játékrész hajrájában a ferencvárosi Marek Heinzet kiállította Solymosi Péter játékvezető.

Még a szünet előtt Tisza Tibor használta ki a létszámfölényt, majd Rajczi Péter és Nikola Mitrovics is betalált egyórányi játékhoz érve. A 72. percben Rajczi, a 93. percben pedig Tisza duplázott, így teljessé téve az újpesti örömmámort.

A zöld-fehérek tavaly szeptemberben aztán hasonló választ adtak: Kristoffer Zacheriassen nyitotta a gólok sorát a 9. percben, majd az újpesti specialista Franck Boli két találata között Adama Traoré is eredményes volt, így már a szünetre négygólos előnnyel mehetett a Fradi.

A második játékrész derekán Carlos Auzqui növelte ötre a differenciát, a 89. percben pedig Ryan Mmaee varázsolta tökéletessé a visszavágást (0–6).

Az elefántcsontparti csatár – aki bő egy hónapja az mls-ben szereplő portland játékosa – emellett a 2019–2020-as idény mindhárom meccsén eredményes volt, és mivel mindegyik 1–0-s ferencvárosi sikert hozott, így háromszor is győztes gólt lőtt a „liláknak”.

Boli ezúttal már nem erősíti a „zöldeket”, de ez nem jelenti azt, hogy ne lennének kapura veszélyes játékosok a vendégeknél…

Lisztes Krisztián: Nagyon örültem, hogy visszaadtuk az Újpestnek a hatost

A Fradi korábbi kiválósága számára nem indultak jól az Újpest elleni fellépések. Első és második meccsén egyaránt a „lilák” győztek, ezt követően viszont fordult a kocka. Négy siker és egy döntetlen volt a technikás középpályás további derbimérlege – ezeken kívül a Paks, valamint a Vasas játékosaként is nyert a negyedik kerületiek ellen bajnokit.

A derbiken kétszer is eredményes Lisztes óriási mosollyal az arcán beszélt a felek őszi újpesti összecsapásáról:

Nagyon örültem, hogy visszaadtuk az Újpestnek azt a hatost, az a meccs szerintem nagyon sok fradistának a bögyében volt, és két csapat erejét és minőségét látva ez már kijárt – mondta nevetve Lisztes Krisztián az Indexnek. – Külön öröm számomra, hogy ebben az idényben sikerült a Slovannak meg az Újpestnek is visszavágni egy régi »adósságért«. A két csapat mostani formáját látva ez tényleg egy derbi lesz, amin az Újpestnek is van reális esélye, hogy szoros eredményt érjen el. Azért nyilván bízom abban, hogy kijön a két csapat közötti különbség.

Lisztes Krisztián a Ferencváros utánpótlását kijárva 1993 őszén mutatkozott be a felnőttek között, Détári Lajos gyors távozása után, 17 évesen hamar alapemberré is vált az ifjú karmester. Most a fia ugyancsak 17 évesen bontogatja a szárnyait, öt NB I-es meccsen három gólnál jár az ifjabbik Lisztes Krisztián. A Fehérvár ellen szerzett duplája egy (2–2), a Vasasnak lőtt találata három pontot (1–0) ért csapatának.

Érthető módon neki külön is szorít a korábbi középpályás.

De ha választhatna, újabb sima Fradi-sikert szeretne, vagy utolsó perces döntést a fia góljával?

„Ha választható, nyilván a legjobbat szeretném Krisznek, tudom, milyen szenzációs érzés gólt lőni az Újpestnek, de azért egy nagyon éles rivális érkezik, ezért bármilyen különbségű győzelemmel elégedett lennék. Az az érzésem, hogy nem lesz egyszerű mérkőzés, de ne legyen igazam, és legyen egy nagy különbségű Fradi-győzelem. Krisznél is az a fontos, hogy pályára léphessen, beleszippanthasson a derbi légkörébe.”

A 49-szeres válogatott játékos szerint még mindig megvan a varázsa a két csapat egymás elleni meccseinek. Örül annak, hogy a válogatott és a Fradi összecsapásaira egyre több szurkoló megy ki, és ilyen szempontból egy Újpest elleni ütközetnek mindig van pluszpresztízse.

Az embernek az egész hete máshogy alakul, amikor jön a derbi, nem csak a mérkőzés előtti napon érkezik meg a drukk. Ezt is jól kell kezelni, hogy ne pörögjék túl a játékosok a meccset, az alulmotiváltság itt nem jöhet szóba

– felelte Lisztes, aki szerint a magyar focinak jót tenne, ha az Újpest is a bajnoki címért harcolhatna a Fradival.

„Csak ennek van varázsa Magyarországon”

Az 1990-es években nem nagyon lehetett elképzelni derbit Szlezák Zoltán nélkül, aki először az emlékezetes, 1990. augusztusi 0–5-ös hazai vereségnél lépett pályára a két csapat bajnokiján az újpestieknél, 2000 áprilisában pedig egy gól nélküli döntetlennel búcsúzott. Ebben az időszakban 20 ütközetből 19 alkalommal játszott a Fradi ellen, egy kivétellel végig a pályán is volt.

Hogy van-e még varázsa a derbinek? Csak ennek van a magyar labdarúgásban! Három évig nem volt az egyik csapat a legjobbak között [utalt a Ferencváros NB II-be kizárásával kezdődő időszakra – a szerk.], nem is volt olyan a bajnokság. E nélkül a két csapat nélkül nincs magyar futball

– felelte kérdésünkre a korábbi 11-szeres válogatott balhátvéd.

Érdeklődtünk arról is, hogyan készültek az 1990-es években a fővárosi ütközetekre – amelyek ekkor szó szerint is értelmezhetőnek számítottak.

„Mindig felfokozott volt a várakozás mindkét fél részéről, a média is ezzel foglalkozott az összecsapások előtt – ezt persze megalapozták az előző korosztályok a kettős rangadókkal. A mi időnkben is nagyok voltak az elvárások, szurkolóink nagy része úgy állt hozzá, hogy

ha a Fradit legyőzzük, akkor a szezon megvan.

Biztos vagyok benne, hogy fordítva is gondolták ezt így sokan. Ennek megfelelően készültek a játékosok, felfokozott hangulatban. Ebben az időszakban nagyon sok néző volt, és jóval vehemensebb szurkolók uralták a lelátót, ami talán még jobb teljesítményre ösztönözte a játékosokat. A mérkőzés volt a csúcspont, de tudtuk, hogy a szurkolók is külön párbajt vívnak egymással. Próbáltunk megfelelni ennek a rivalizálásnak, hogy mi is úgy álljunk hozzá, ezt a mérkőzést bármi áron nyerni kell.”

Ami a mostani mérkőzést illeti, Szlezák reméli, hogy a javuló tendencia jó eredményt hozhat, ám ezzel együtt csak a pontszerzést nevezte meg realitásnak, a ferencvárosi formaingadozásnak pedig nem kerít nagy feneket.

A Fradi az őszi 16 forduló alatt megnyerte a bajnokságot [két meccsel kevesebbet játszva is vezetett nyolc ponttal az éllovas – a szerk.], az, hogy most egy kicsit szorosabb a harc, az egy pillanatnyi megingás. A mi részünkről valamelyest jobban szerepel a csapat, ez, gondolom, majd a szurkolóinkon is megmutatkozik, sokan lesznek, és úgy várják majd a meccset, hogy vágjunk vissza. Ez nem lesz könnyű, hiszen valamiért mégiscsak a Fradi az első, minőségi játékosok alkotják az ellenfelet. A csapat mostanában, ha nem is mindig jó játékkal, de hozza az eredményeket, kicsit stabilabbak vagyunk, megindultunk felfelé. Könnyebb úgy nekimenni a rangadónak, hogy elmozdultunk a veszélyes zónából. Ha jó lesz a hozzáállás, mindenki átérzi, miről szól ez a találkozó, milyen eredmény volt itt legutóbb, és ha minden összeáll, akkor hazai pályán akár szoros meccsen a győzelem is összejöhet, de a döntetlen reálisabb célkitűzés lehet

– tette hozzá Szlezák.

A két fél tehát készen áll a derbire, most önön a sor, szavazzon, mit hoz a mai mérkőzés!

Ön szerint milyen eredménnyel zárul a 235. derbi Tovább tart az újpesti szárnyalás, nyernek a „lilák”!

Megmarad a hazai veretlenségi széria, ikszelnek a felek.

A Ferencváros sorozatban 13. alkalommal is megnyeri a derbit.

NB I

29. FORDULÓ

18.00: Újpest–Ferencváros

Az állás: 1. Ferencváros 57 pont (55–25, 28 meccs), 2. Kecskemét 51 (45–28), 3. Paks 47 (55–48), 4. Debrecen 46 (47–38), 5. Puskás Akadémia 44 (41–38), 6. Újpest 37 (36–47, 28), 7. Kisvárda 37 (39–44), 8. Zalaegerszeg 34 (33–37), 9. Mezőkövesd 32 (29–39), 10. Fehérvár 30 (33–40), 11. Honvéd 29 (30–46), 12. Vasas 23 (26–39)

(Borítókép: Molnár László új edző vezetésével az Újpesti TE labdarúgócsapata megkezdte a felkészülést a következő bajnoki idényre. A képen [az első sor balról]: Tamási Zoltán, Piroska Attila és Szlezák Zoltán. Fotó: Illyés Tibor / MTI)