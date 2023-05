A 18 éves futballista Robert Lewandowski utódja lehet az együttesnél. A nyáron érkező lengyel csatár a katalánoknál is szépen termel, hiszen a hétvégén a 40. tétmeccsén a 29. gólját szerezte meg (van még hét gólpassza is), de augusztusban már 35 éves lesz, így már aligha lehet hosszú távon tervezni vele.

Itt jön a képbe a 2005. február 28-án született brazil csatár, aki tavaly áprilisban közel 5 millió euróért váltott országon belül a Cruzeiro mezéről az Athletico Paranaenséére.

Az elmúlt egy évben 49 tétmeccsen lépett pályára új együttesében, 13 gól és öt gólpassz a mérlege, játékával pedig számos európai klubcsapat érdeklődését felkeltette.

Az Arsenal és a Chelsea is a lehetséges kérők között szerepel, a Mundo Deportivo pedig úgy tudja, hogy a világ legtehetősebb klubtulajdonosával bíró Newcastle United is beszáll a buliba, ha a „szarkák” bejutnak a Bajnokok Ligájába (erre most igen jó esély van, öt fordulóval a vége előtt kilenc pont az előny az ötödik Liverpoollal szemben), akkor alaposan nyílhat is a pénztárca.

A 18 millió euróra taksált Vitor Roque az év elején társgólkirályként U20-as dél-amerikai bajnoki címig vezette a brazil válogatottat, márciusban pedig már a felnőtteknél is bemutatkozhatott, a Marokkó elleni felkészülési mérkőzésen a 65. percben állt be a selecaóba Rodrygo helyére.

Épp a Real Madrid példája lehet vonzó a Barcelona számára, hiszen a királyi gárda Vinícius Júnior és Rodrygo személyében két, hosszú időre meghatározó brazil támadót szerzett magának a közelmúltban.

(Borítókép: Cristian Bayona/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images)