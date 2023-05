Ott lehet az idei amerikai nyílt teniszbajnokságon, a US Openen Novak Djokovics, a szerbek 22-szeres Grand Slam-győztes játékosa, miután az Egyesült Államok enyhít a pandémia miatt elrendelt korlátozásokon.

A 35 éves világelső nem rendelkezik koronavírus elleni védőoltással, így legutóbb 2021-ben versenyezhetett New Yorkban, akkor kikapott a döntőben az orosz Danyiil Medvegyevtől. Az Egyesült Államok illetékes hatósága most bejelentette, hogy május 11-től a külföldről beutazóknak nem szükséges a védőoltás, így Djokovics harcba szállhat karrierje negyedik US Open-győzelméért.

A játékos tavaly nem lehetett ott a mezőnyben, mert nem oltatta be magát a koronavírus ellen, ami pedig 2021. november 8. óta kötelező feltétele volt a külföldiek beutazásának. Hasonló okból tavaly, az Australian Openen sem indulhatott, és idén Indian Wellsben, illetve a Miamiban rendezett tornán sem vehetett részt, mert bár külön engedélyért folyamodott, nem kapta meg.

Az év utolsó Grand Slam-tornája augusztus 28-án kezdődik New Yorkban.