Brit sajtóhírek szerint a Newcastle United ajánlatot készül tenni Neymar Jr.-nak, a Paris Saint-Germain 31 éves támadójának. A 124-szeres válogatott, jelenleg sérüléssel bajlódó játékost állítólag nem marasztalják Párizsban, az angol együttes vezetősége pedig szeretne egy igazi sztárt szerződtetni a nyáron – egyfelől így „ünnepelve” az egyre valószínűbb Bajnokok Ligája-indulást, másfelől ezzel is jelezve az új korszak kezdetét.

A Newcastle United másfél évvel ezelőtt került szaúdi kézbe, a csapat ezzel pillanatok alatt gazdagabb lett a Manchester Citynél is. Az elmúlt időszakban azonban szakmai kritikusok szerint is kifejezetten okos igazolásokkal, túlzott költekezés nélkül építkezett a csapat, amely Eddie Howe menedzser irányításával kiesőjelöltből BL-esélyes együttessé lépett elő. Jelenleg is a Premier League tabellájának harmadik helyén áll.

Graema Bailey, a TeamTalk riportere most arról számolt be, a szaúdi befektetők nyáron szeretnének egy marketingszempontból is erős igazolást tető alá hozni, a fő kiszemelt pedig a PSG-nél egyre többet kritizált Neymar lenne. A brazil játékos jelenleg is bokasérüléssel bajlódik, az idénybeli teljesítményére azonban ez sem lehet mentség sokak szerint, a napokban a feldühödött párizsi szurkolók egy része még a házához is ellátogatott, hogy így próbáljon hangot adni kritikus véleményének.

Neymar szerződtetése akár futballszakmailag is indokolt lehet a „szarkáknál”, az elmúlt években meghatározó szerepet betöltő bal oldali szélső, Allan Saint-Maximin ugyanis szintén sérülésekkel bajlódott az idény első felében, s azóta sem tudta visszaszerezni korábbi formáját. A 26 éves, korábbi utánpótlás-válogatott francia távozása, és esetleges „megversenyeztetése” sem kizárt. Howe alighanem örülne egy pluszalternatívának a bal szélre.

Kérdés, hogy Neymar – karakterét illetően – megfelelő alternatíva lenne-e egy olyan öltözőbe, amelynek tagjai egy-két évvel korábban még inkább „melós” futballistákból állt. S nem járna-e hasonlóan, mint a Man. City 2008-as tulajváltása után az új korszak első igazán nagy fogásának szánt Robinho. Neymar korábbi santosos csapattársa, a Real Madridtól érkezve igencsak megszenvedett a Premier League-ben, másfél év után kölcsön is adták, majd az AC Milanhoz távozott, miközben piaci értéke több mint felére csökkent.

Neymar iránt az elmúlt hónapokban állítólag a Chelsea is érdeklődött, de sajtóhírek szerint Párizsban azt is kétlik, összejöhet-e bármilyen klubváltás, a támadó bokái ugyanis olyan rossz állapotban vannak, az is kétséges, egy ilyenkor kötelező orvosi vizsgálaton átmenne-e…