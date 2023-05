A története első bajnoki címéért küzdő DAC a sikerével visszavehette volna a vezetést a tabellán, így viszont nagy riválisa húzott el öt pontra két fordulóval a vége előtt.

A sárga-kékek magyar válogatott csapatkapitánya, Kalmár Zsolt végigjátszotta a meccset, amely botrányos körülmények között ért véget, mert a két csapat játékosai a Slovan hosszabbításban értékesített 11-ese után többször is összeakaszkodtak, egy ízben még a rendőröknek is pályára kellett futniuk, hogy szétválasszák a feleket.

Fortuna Liga, felsőház, 8. forduló:

DAC–Slovan Bratislava 2–3 (1–1)

Dunaszerdahely, MOL Aréna, 12 211 néző, v.: Filip Glova

gólszerzők: Krstovic (5.), Ramadan (80.), illetve Lovat (42.), Green (74.), Weiss (95., 11-esből)

piros lap: Weiss (99.)

sárga lap: Kalmár (37.), Kacer (93.), Davis (95.), Krstovic (99.), illetve Kasia (27.), De Marco (94.)

DAC: Petrás - Alex Pinto, Kruzliak, Brunetti, Andzouana (Davis, 11.) - Nebyla, Kacer, Kalmár - Blackman (Ramadan, a szünetben), Krstovic, Veselovsky (Niarhosz, 78.)

Slovan Bratislava: Trnovsky - Medvedev, Kasia, De Marco, Lovat - Kucka, Csakvetadze (Weiss, 89.), Kankava - Cavric (Zmrhal, 83.), Abubakari (Barszegjan, 89.), Green

A szlovák bajnokságban az év meccsének kikiáltott rangadó előtt egy órával a MOL Aréna környékét már ellepték a sárga-kék mezbe és sálba öltözött szurkolók, akik igazi majális hangulatot teremtettek. A dunaszerdahelyi klub is megadta a módját az éllovasról döntő rangadó felvezetésének, ugyanis a 12 700 férőhelyes, telt házas stadionban a Vegas Show Band szórakoztatta az egyre gyarapodó közönséget. A hangulat természetesen az összetartozást kifejező Nélküled című dal eléneklésekor hágott a tetőfokára, amikor valamennyi hazai drukker sálját kifeszítve, átszellemülve énekelt. A kezdés előtt még egész stadionos koreográfia is fogadta a csapatokat: a hosszanti lelátó sárga-kék négyzetekbe és piros-fehér-zöld füstbe borult, míg a kapu mögötti szektor két szélén a magyar zászló rajzolódott ki, középen pedig felszállt a DAC sárga repülője. Végül a hazaiak elénekelték a Himnuszt.

Ahogy útjára indult a labda, a Slovan kezdett nagyobb lendülettel, de a DAC gyorsan lehűtötte a címvédő és éllovas csapatot, ugyanis első támadásából a gólkirályjelölt Nikola Krstovic betalált. Az amúgy is sérülésektől tizedelt dunaszerdahelyiek már a meccs elején kényszerű cserét hajtottak végre, a Slovan pedig majdnem egyenlített, de Abubakari gólját a videobíró segítségével érvénytelenítették, mivel De Marco kezéről pattant a labda a ghánai csatár elé. A fővárosiaknak volt néhány veszélyes támadásuk, de a befejezések pontatlanok voltak, a 20. perctől pedig kiegyenlítetté vált az összecsapás. A DAC elsősorban gyors ellenakciókra rendezkedett be, ezekből pedig akár növelhette volna is az előnyét, a szünet előtt mégis a Slovan egyenlített Lovat megpattanó lövésével.

A második játékrészt nagyobb elánnal kezdte a DAC, sikerült is néhány veszélyes szituációt kialakítania a Slovan kapujánál, de a gól nem jött össze, sőt, Petrasnak egy ízben nagyot kellett védenie a túloldalon. Ezt követően a Slovan egyik védője kézzel ütötte el a labdát Krstovic elől, emiatt legalább öt percre állt a játék, és bár a játékvezetőt kihívták megnézni az esetet, végül nem ítélt 11-est. Negyedórával a vége előtt úgy tűnt, a Slovan egy szöglet után szerzett góllal nemcsak a meccset, hanem a bajnokságot is eldönti, de a magasabb sebességi fokozatba kapcsoló DAC még a hajrá kezdetén egyenlített, Kalmár sarokrúgását követően Ramadan hajszálpontos fejesével. A dunaszerdahelyiek mindent megtettek az első helyet jelentő győztes gólért, csakhogy egy gyors kontra végén kezezésért megítélt büntetővel a Slovan szerezte meg a három pontot érő találatot. Ezt követően elszabadultak az indulatok, a játékosok többször összeszólalkoztak és dulakodtak egymással, egy ízben a pályára futó rendőrök választották szét a feleket.