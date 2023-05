A címvédő Real Madrid és a Manchester City elődöntős párharcának egyik kulcsszereplője Erling Haaland, az angol bajnokcsapat támadója lehet, aki a Bajnokok Ligájában is megdönthet egy újabb rekordot.

A norvég csatár már 12 gólt szerzett a jelenlegi kiírásban, öt találatra lenne szüksége ahhoz, hogy beállítsa a portugál Cristiano Ronaldo 2013/14-es BL-rekordját. Ez egyáltalán nem lenne váratlan teljesítmény Haalandtól, aki még a Salzburg színeiben mesterhármassal mutatkozott be az elitsorozatban, amelyben azóta már ötgólos meccse is volt.

Amennyiben Haaland teljesítené ezt a feladatot, akkor egy másik rekordot is átírna, ugyanis a BL történetében Kylian Mbappé, a Paris Saint-Germain francia világbajnoka lépte át a leggyorsabban a 40 gólos határt. A legutóbbi vb-döntőben mesterhármast szerzett csatár 23 évesen és 317 naposan érte el ezt a mérföldkövet, míg a norvég támadó 27 BL-fellépésén már 35-ször köszönt be, és még nem töltötte be a 23. életévét.

A Borussia Dortmundtól tavaly nyáron szerződtetett Haaland első Premier League-ben töltött szezonjában már történelmet írt, ugyanis múlt szerdán szezonbeli 35. bajnoki találatát jegyezte, amivel Alan Shearer és Andy Cole csúcsát adta át a múltnak.

A Real Madrid és a Manchester City párharcának első felvonását kedden 21.00-tól élőben közvetíti az M4 Sport.

MTI

(Borítókép: Erling Haaland ollózó gólja a Premier League-ben április 8-án. Fotó: Mike Hewitt / Getty Images)