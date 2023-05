A mérkőzés talán legnagyobb kérdése az volt, hogyan tudja pótolni a sárga lapjai miatt eltiltott Éder Militaót a spanyol együttes, aki egyértelműen legfontosabb tagja a madridi védelemnek. Ancelotti az Antonio Rüdiger, David Alaba belső párosnak szavazott bizalmat, így álltak fel a hazaiak:

Courtois – Carvajal, Rüdiger, Alaba, Camavinga – Valverde, Kroos, Modric – Rodrygo, Benzema, Vinícius Jr.

Vendégoldalon az izomsérülés miatt hiányzó Nathan Akét kellett pótolnia Pep Guardiolának, a katalán mester ezt a csapatot küldte pályára:

Ederson – Walker, Stones, Rúben Dias, Akanji – De Bruyne, Rodri, Gündogan – Bernardo Silva, Haaland, Grealish.

A várakozásoknak megfelelően már a kezdősípszótól a Citynél volt többet a labda, az első veszélyes kísérletre pedig a 8. percig kellett várni, amikor Kevin De Bruyne 18 méteres, életerős löketét kellett kitornáznia honfitársának, Thibaut Courtois-nak a bal alsó sarokból.

Nem sokkal később Rodri is megkínálta a belga kapust egy távoli bombával, Courtois azonban ezt is kipiszkálta, ezúttal a jobb alsóból. Ezután Erling Haaland pillanatai következtek, aki előbb De Bruyne passzát lőtte, majd Jack Grealish beadását fejelte kapura, a kétméteres hálóőr azonban mindkét próbálkozásánál a helyén volt.

A félidő felétől aztán kijött a szorításból a Real, amely a manchesteri meddő mezőnyfölényre veszélyes kontrákkal válaszolt. Bár sokáig az utolsó passzokba, vagy a befejezésekbe hiba csúszott, az első kaput eltaláló lövésből mégis megszerezte a vezetést:

Luka Modric indította külsővel a bal szélen Eduardo Camavingát, akinek passzát egy átvétel után Vinícius Júnior 20 méterről, védhetetlenül lőtte a jobb felső sarokba.

A folytatásban még néhány Grealish-Carvajal kakaskodás némi színészi játékkal megspékelve, valamint egy Toni Kroos sárga lap fért bele, szünetig azonban nem változott az állás, így egygólos Real-vezetéssel mehettek pihenőre a csapatok.

Fordulás után is a hazaiaké volt az első lehetőség, egy szép támadás végén Karim Benzema lőtt fölé. Helyzetre ziccerrel válaszoltak a vendégek: De Bruyne kapott jó indítást a jobb oldalon, betört a 16-oson belülre, majd hat méterről lőtt, Courtois viszont védett, ráadásul utólag a lest is behúzták, így ha bement volna, is érvénytelen a találat.

Ezután némi meglepetésre a madridiak vették át a meccs irányítását, rendre meg tudták bontani a City védelmét, amikor viszont érett a második hazai gól, a 67. percben az angolok egyenlítettek:

Ilkay Gündogan passzolt De Bruynéhez, aki kapásból, elemi erővel bombázott 20 méterről a jobb alsó sarokba.

A góltól érezhetően felbátorodtak a manchesteriek, a 78. minutumban mégis a Real kerülhetett volna ismét előnybe, Kroos bal oldali szabadrúgását Benzema fejelte kapura az ötös jobb sarkáról, Ederson azonban hatalmasat védve óvta meg kapuját az újabb góltól.

A hajrában az volt az ember érzése, a csapatok elfogadják a döntetlent és a jövő heti visszavágóra hagyják a döntést, nem vállaltak felesleges kockázatot az utolsó bő tíz percben.

Az eredmény így nem változott, minden nyitott kérdésre a jövő szerdai, angliai visszavágó ad majd választ.

A másik elődöntős párharcban holnap 21.00 órától az AC Milan a városi rivális Intert fogadja.

Bajnokok Ligája

Elődöntő, 1. mérkőzés

Real Madrid–Manchester City 1–1 (1–0)

gólszerző: Vinícius Júnior (37.), ill. De Bruyne (67.)