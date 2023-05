Hétfőn este lezárult az angol másodosztályú labdarúgó-bajnokság szezonja, így kialakultak a feljutásért zajló rájátszás párosításai is. A következő idényben már biztosan az élvonalban szereplő Burnley és Sheffield United mellé harmadikként legendás klubok csatlakozhatnak.

A Championship bajnoka, a korábbi ManCity-hátvéd, Vincent Kompany irányította Burnley, valamint az ezüstérmes Sheffield mögött a Luton végzett a harmadik helyen, amely a play-offban a Sunderlanddal találkozik. Előbbi még soha nem szerepelt a Premier League-ben, legutóbb az 1991/92-es pontvadászatban volt tagja az élvonalnak, a szezon végén azonban kiesett és azóta sem sikerült visszajutnia.

A Sunderland 2017-ben búcsúzott az angol élvonaltól, azóta a másodosztályból is kiesett, most viszont két szezon alatt két osztályt ugorhat felfelé: egy évvel ezelőtt a harmadik ligából tért vissza a másodosztályba, most pedig lehetősége van arra, hogy ismét a PL-ben szerepeljen.

A bajnokság negyedik helyén a Middlesbrough zárt, amely 2006-ban még UEFA-kupa-döntőt játszott a Sevilla ellen, azóta viszont sok viszontagságot kellett megélnie a csapat szurkolóinak. A piros mezesek 2017-ben estek ki a Premier League-ből, így hat év után térhetnek vissza a legmagasabb szintre. A rájátszás elődöntőjében a Coventry lesz az ellenfelük, amely 2001 óta sínylődik a „purgatóriumban” és hosszú idő után először csillant fel a remény a számára, hogy ismét a PL-ben szerepeljen.

A playoff-elődöntők párosítása:

Sunderland–Luton

Coventry–Middlesbrough

A párharcok oda-visszavágós mérkőzéseit követően a rájátszás döntőjét május 27-én rendezik a Wembley-ben.