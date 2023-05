Bár reggel még arról számolt be a világ sportsajtója, hogy az al-Hilal a korábban is felfoghatatlan, évi 400 millió eurós fizetési ajánlatát hiába lenne hajlandó megfejelni újabb 200 millióval, hogy Lionel Messit Szaúd-Arábiába csábítsa, az argentin klasszis vélhetően visszatér Barcelonába. Kedden délelőtt viszont fordult a kocka: az AFP hírügynökség szerint Messi mindenben megegyezett az arabokkal és nyáron a Közel-Keletre távozik.

A spanyol Football Espana tudni vélte, hogy a 35 éves klasszis a jövő évi Copa América miatt Európában szeretne maradni, hogy a legmagasabb szinten játszhasson, a katalánok pedig minden követ megmozgatnak, hogy visszaszerezzék Párizsból.

Ehhez nagyjából 200-250 millió euróval kellene csökkenteniük a bérköltségeket, amit játékoseladásokkal és a fizetések redukálásával érnék el, hogy a hétszeres aranylabdás támadó újra a Camp Nouban futballozhasson. A hírek szerint Messi is hajlandó lemondani egy szemmel látható összegről, csakhogy visszatérjen: a PSG-nél a jelenlegi évi 40 millió euróhoz képest „csak” 25 millió ütné a markát a Barcánál – ez azonban így is majdnem a duplája lenne annak, amennyit például most a katalánok első számú gólvágója, a lengyel Robert Lewandowski keres (13 millió).

Az al-Hilal azonban nem tett még le Messiről, akit a busás fizetés mellett azzal próbálnák a Közel-Keletre csábítani, hogy többek között Jordi Albát, Sergio Busquetset, Sergio Ramost, Ángel Di Maríát és Leandro Paredest is a szaúdi bajnokságba csábítanák, hogy emeljék a pontvadászat színvonalát.

Ütött Messi párizsi órája?

Ahogy arról beszámoltunk, Lionel Messi a klub engedélye nélkül két napra Szaúd-Arábiába utazott, amire reagálva a PSG két hétre felfüggesztette őt, és a fizetését is megvonta múlt kedden. Az argentin klasszis később elnézést kért, amiért így cselekedett.

A találgatások is megkezdődtek már hetekkel ezelőtt a jövőjével kapcsolatban, a nemzetközi sajtó szerint egyelőre csak egy dolog vehető szinte biztosra: Messi nem hosszabbítja meg a nyáron lejáró szerződését a PSG-nél.

Frissítés: az AFP hírügynökség szerint Messi mégis Szaúd-Arábiába igazol

Kedden délelőtt az AFP a fent leírtak ellenére tényként közölte, az al- Hilal mindenben megegyezett az argentin klasszissal, aki nyáron távozik a francia fővárosból és mégis a Közel-Keleten folytatja, vagy adott esetben fejezi majd be pályafutását.

A francia hírügynökség egy, a tárgyalásokra rálátó forrásától úgy értesült, a felek mindenben megegyeztek, és gyakorlatilag eldőlt: Lionel Messi Szaúd-Arábiába igazol a nyáron.

A klubot egyelőre nem nevezték meg, ám az minden bizonnyal az évi 200 millió eurót kereső Cristiano Ronaldót foglalkoztató al-Nasszr legnagyobb riválisa, az al-Hilal lesz. Az AFP névtelenséget kérő forrása szerint „a szerződés elképesztő lesz, hatalmas összegek vannak benne, de az utolsó részletekről még zajlanak az egyeztetések”. Lionel Messi fizetését egy szaúdi befektetési alap (PIF) állja majd.

A L'Équipe francia napilap szerint az al-Hilal már meg is tette ajánlatát Lionel Messinek, aki a világ legjobban fizetett játékosa lehet, megelőzve a fent említett Cristiano Ronaldót.

A sportlap úgy tudja, évi 500 vagy 600 millió eurót kereshetne az argentin klasszis, attól függően, hogy kettő vagy három évre ír alá. Ne feledjük: Messi idén nyáron lesz 36 éves.

A Le Figaro nevű francia lap úgy értesült, sem a klub, sem a játékos nem fog kommunikálni hivatalosan semmit, Messi kitölti június 30-ig élő szerződését a PSG-nél, és júliustól folytatja Szaúd-Arábiában.

(Borítókép: Lionel Messi 2023. április 21-én. Fotó: Jean Catuffe / Getty Images)