A 33 éves futballista az M1 aktuális csatorna megkeresésére elmondta, másfél hete a Panetolikosz elleni mérkőzésen combsérülést szenvedett, rehabilitációja pedig várhatóan egy hónapot vesz igénybe, így a bajnokság utolsó fordulójában már biztosan nem lép pályára.

Sajnos az utolsó két fontos meccsen nem tudom segíteni a csapatomat, de ilyen a labdarúgás, most a felépülésre koncentrálok

– mondta Gróf Dávid klubtársa, aki azt is kiemelte, hogy a Lamia elleni 1–1-es döntetlen miatt nemcsak győzelemre, hanem szerencsére is szükségük lesz az élvonalban maradáshoz.

A korábban a MOL Fehérvárnál is megforduló játékos azt is elárulta, követi korábbi csapata szereplését az NB I-ben, és az ő esetükben is nagyon bízik a bennmaradásban. A szerződésével kapcsolatban pedig megjegyezte, hogy abban az esetben, ha a Levadiakosz kiesik, akkor ő szabadon igazolhatóvá válik.

Ezt még azelőtt tisztáztuk, hogy aláírtam volna a szerződést, de természetesen nem gondolkodtam akkor a kiesésen

– mondta. Hozzátette, a jövőt tekintve megfordult a fejében, hogy visszatérjen Magyarországra, mivel családja itt érzi otthon magát, de ez nem csak rajta múlik.

Eddig nem kaptam megkeresést magyar kluboktól, de ez még korai lenne, hiszen még a Levadiakoszhoz tartozom, és még egy sorsdöntő párharc vár a csapatra

– erősítette meg Vinícius.

A válogatottal kapcsolatban elmondta, hogy egyre jobbnak látja a Marco Rossi szövetségi kapitány által irányított keretet, és még mindig nyitott a szereplésre, ehhez viszont még a pályán kell bizonyítania.