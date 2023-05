Az évad utolsó három meccsén nem számíthat az Arsenal Olekszandr Zincsenko játékára. Az ukrán bekk a Newcastle elleni rangadón szenvedett vádlisérülést. A The Athletic szerzője, David Ornstein értesülései szerint ráadásul a középhávéd William Saliba hátproblémája sem javult megfelelő mértékben, így mindkét alapemberét nélkülözni kényszerül Mikel Arteta menedzser a szezonhajrában.

Zinchenko nyáron érkezett a Manchester Citytől az Arsenalhoz és rögvest alapember lett, azonban több kisebb sérüléssel is bajlódott idény közben, így végül 27 bajnokin jutott csak szóhoz az eddig lehetséges 35-ből. A 22 esztendős Saliba nem friss igazolás, de többszöri kölcsönadás után idén lett szintén alapembere az Arteta-csapatnak, sokáig kiemelkedő statisztikái voltak csapaton belül és a Premier League-ben is a szerelések és a blokkolt lövések számában is.

Az Arsenal ugyan novembertől májusig vezette az angol élvonal tabelláját, mostanra visszacsúszott a második helyre, hátránya négy pont az éllovas és címvédő Manchester Cityvel szemben. Hétvégén az évad meglepetés csapatának számító Brightonnal meccsel az együttes – a hírek alapján igencsak foghíjas összeállításban.