A végjátékhoz érkeztek az európai labdarúgó-topligák, és bár néhány helyen az aranyérem sorsa már eldőlt, még mindenhol akad érdekesség a hátralévő néhány fordulóra. Alábbi cikkünkben most ezekre tekintünk ki.

Anglia – A hétvégén bajnok lehet a Manchester City, a BL-ért kapar a Liverpool

A legutóbbi öt PL-idényből négyet is megnyerő, egyszer második Manchester City 11 meccses győzelmi szériájának köszönhetően április végén előzte be a bajnokság nagy részében éllovas Arsenalt, amely egy meccsel többet játszva is négypontos hátrányban várja szombati fellépését.

Amennyiben a Nottingham Forest vendégeként is kikapnak az „ágyúsok”, akkor az utolsó összecsapásuk és a címvédő összes hátralévő találkozójától függetlenül már lemondhatnak a bajnoki címről, de ha ikszelnek, akkor is csak abban az esetben lehet bajnok az Arsenal, ha az utolsó fordulóban nyer, a City pedig mindháromszor kikap, és a jelenleg meglévő hússzal rosszabb gólkülönbségét megfordítja.

Ha az Arsenal nyer is szombaton, a manchesteriek akkor is bajnokok lehetnek vasárnap, ha megverik otthon a Chelsea-t.

A Manchester City 2023-ban hazai pályán 15 meccset játszott. A mérleg: 15 győzelem, 53–7-es gólkülönbség...

A nem túl fényes idényt futó Liverpool a legutóbbi hét PL-meccsét megnyerte, és ezzel szépen kapaszkodott, de így is egy pont a hátránya az eggyel kevesebbet játszó Manchester Uniteddel, és négy a Newcastle Uniteddel szemben. A „vörösök” ezen a hétvégén az Aston Villa ellen próbálnak még feljebb lépni. A Manchester United a már fixen bennmaradó Bournemouthhoz látogat, a Newcastle pedig az élvonalért küzdő Leicester Cityt fogadja.

PREMIER LEAGUE

37. FORDULÓ

13.30: Tottenham–Brentford

16.00: Bournemouth–Manchester United

16.00: Fulham–Crystal Palace

16.00: Liverpool–Aston Villa

16.00: Wolverhampton–Everton

18.30: Nottingham–Arsenal

VASÁRNAP

14.30: West Ham United–Leeds United

15.00: Brighton–Southampton

17.00: Manchester City–Chelsea

HÉTFŐ

21.00: Newcastle United–Leicester City

Az állás: 1. Manchester City 85 pont (92–31, 35 meccs), 2. Arsenal 81 (83–42, 36), 3. Newcastle 69 (67–32, 36), 4. Manchester United 66 (51–41, 35), 5. Liverpool 65 (70–42, 36), 6. Brighton 58 (67–49, 35), ...16. Nottingham Forest 34 (36–67, 36), 17. Everton 32 (32–56, 36), 17. Leeds United 31 (46–71, 36), 19. Leicester City 30 (49–67, 36), 20. Southampton 24 (31–66, 36)

Franciaország – Egyedüli rekorderré válhat a PSG

Az elmúlt 10 évben nyolcszor aranyérmes Paris Saint-Germain is felérhet a csúcsra a hét végén, három fordulóval a szezon zárása előtt hat ponttal vezet a Lens, nyolccal a Marseille előtt.

Ha Kylian Mbappéék több pontot szereznek vasárnap a bennmaradásért kaparó Auxerre vendégeként, mint a Loirent otthonában szereplő Lens, akkor győzelem esetén biztosan bajnokok, iksznél arra is szükségük van, hogy a Marseille ne győzzön Lille-ben.

Ha marad a hatpontos differencia, sincs sok kérdés, tekintettel arra, hogy 17-tel jobb a gólkülönbsége a másodiknál.

A PSG története 11. bajnoki címét szerezheti meg, amivel második helyre taszíthatja az örökranglistán a tavaly másodosztályba csúszó Saint-Étienne-t.

Érdekesség, hogy itt már három kieső is megvan, az utolsó helyre minden bizonnyal az Auxerre/Nantes versenyfutás vesztese ér be – a Strasbourg és a Brest már 38 ponttal áll.

LIGUE 1

36. FORDULÓ

17.00: Nantes–Montpellier

21.00: Lille–Marseille

VASÁRNAP

13.00: Ajaccio–Rennes

15.00: Brest–Clermont

15.00: Nice–Toulouse

15.00: Reims–Angers

15.00: Troyes–Strasbourg

17.05: Lorient–Lens

20.45: Auxerre–PSG

Az állás: 1. PSG 81 (84–35), 2. Lens 75 (59–27), 3. Marseille 73 (65–35), 3. Monaco 65 (69–54, 36), ...16. Auxerre 34 (32–57), 17. Nantes 33 (35–50), 18. Ajaccio 23 (22–66), 19. Troyes 22 (42–77), 20. Angers 14 (29–77)

Németország – Szoboszlaiék dönthetnek a Bundesliga-aranyról, Dárdaiék kieshetnek

Az angol bajnoksághoz hasonlóan itt is két forduló van hátra, annyival tisztább a helyzet, hogy Németországban mindenki lejátszotta már mind a 32 meccsét. Ezek során a legutóbbi tíz kiírásban aranyérmes Bayern München egy ponttal szerzett többet a trónkövetelő Borussia Dortmundnál, a mérleg nyelvét pedig akár Szoboszlai Dominikék is jelenthetik.

A bajorok ugyanis a harmadik helyen álló, BL-indulásért küzdő RB Leipziget fogadják szombaton 18.30-kor, ha pedig a három magyar futballistát is foglalkoztató vendégek nem kapnak ki, akkor az Augsburg otthonában vasárnap szereplő Dortmund az utolsó kör előtt az élre állhat.

Ugyanakkor, ha a Bayern München nyeri szombaton a rangadót, a Dortmund pedig kikap, akkor fixen bajnok 33. alkalommal is – ha iksz a vasárnapi meccs, akkor is minden bizonnyal.

A 38. fordulóban a Dortmund a Mainzot fogadja, a Bayern pedig a Köln vendége lesz – azonos pontszám esetén itt is a gólkülönbség dönt, ebben a müncheniek 19-cel állnak jobban, vagyis a fekete-sárgáknak minden bizonnyal legalább két ponttal kell többet szerezniük a hátralévő két meccsen a fordításhoz.

Nincs könnyű helyzetben Dárdai Pál csapata, a Hertha BSC jelenleg öt pontra van az osztályozót érő 16. és hatra a bennmaradó 15. helytől.

Ez egyben azt jelenti, hogy ha az ez utóbbi pozíciót birtokló Bochumot nem verik meg a berliniek, fixen búcsúznak az élvonaltól, de még ha nyernek, akkor is kieshetnek, ha a Schalke és a Stuttgart is győz.

BUNDESLIGA

33. FORDULÓ

15.30: Hertha BSC–Bochum

15.30: Hoffenheim–Union Berlin

15.30: Schalke–Eintracht Frankfurt

15.30: Werder Bremen–1. FC Köln

18.30: Bayern München–RB Leipzig

VASÁRNAP

15.30: Mainz–VfB Stuttgart

17.30: Augsburg–Borussia Dortmund

19.30: Bayer Leverkusen–Mönchengladbach

Az állás: 1. Bayern München 68 (89–34), 2. Dortmund 67 (78–42), RB Leipzig 60 (57–38), 4. Union Berlin 59 (48–34), 5. Freiburg 59 (50–42, 33), ...15. Bochum 31 (36–71), 16. Schalke 30 (31–65), 17. Stuttgart 29 (40–55), 18. Hertha BSC 25 (39–67)

Olaszország – A döntő után a BL-ről is lemarad a Milan?

A Serie A-ban még három forduló van, itt viszont a bajnok már régóta ismert, miután a Napoli letarolta a mezőnyt.

A második helyére a levont pontjait visszakapó Juventus pályázik a legjobb eséllyel, három ponttal vezet a sorozatban nyolc tétmeccset megnyerő, BL-döntős Interrel szemben az ezüstcsatában.

A fináléról a városi ütközeten lemaradó Milan számára a következő idény BL-indulása is kérdéses, mivel négy pontra van a negyedik Lazio és ötre az Inter mögött. Itt ráadásul az egymás elleni eredmény rangsorol, ami alapján a fővárosiakra öt pontot kellene rávernie a tavalyi bajnoknak (0–4, 2–0).

A Sampdoria már elbúcsúzott az élvonaltól, és minden bizonnyal a bennmaradó helyektől hat pontra lévő Cremonese is a Serie B-ben folytatja, a harmadik kieső a Verona (30), Spezia (30), Lecce (32) hármasból kerülhet ki.

SERIE A

36. FORDULÓ

15.00: Cremonese–Bologna

18.00: Atalanta–Verona

20.45: Milan–Sampdoria

VASÁRNAP

12.30: Lecce–Spezia

15.00: Torino–Fiorentina

18.00: Napoli–Internazionale

20.45: Udinese–Lazio

HÉTFŐ

18.30: Roma–Salernitana

20.45: Empoli–Juventus

Az élmezőny állása: 1. Napoli 83 pont (70–25, már bajnok), 2. Juventus 69 (54–28), 3. Inter 66 (66–37), 4. Lazio 65 (54–28), 5. Milan 61 (55–41), 6. Roma 59 (45–33), 7. Atalanta 58 (56–42), ...16. Lecce 32 (30–43), 17. Spezia 30 (30–56), 18. Verona 30 (28–52), 19. Cremonese 24 (31–61), 20. Sampdoria 18 (21–62)

Spanyolország – Melyik madridié lesz az ezüst? Ki esik ki?

A Barcelona szintén fölényesen megnyerte a bajnokságot, így az utolsó négy fordulóban a legnagyobb kérdés a BL-indulásé és a kiesésé.

A Real Madrid már fixen bejut, de még elveszítheti az ezüstérmet, mivel a városi rivális Atlético csak két pontra van a királyi gárdától. A „matracosok” helyzete is jó, 12 ponttal előzik meg az ötödik Villarrealt, de igazából a Real Sociedadot is felírhatjuk már ceruzával, öt pont a fór négy körrel a vége előtt.

A bennmaradás lényegesen érdekesebb. Itt az Elche az egyetlen fix búcsúzó, az Espanyol négy pontra van a 17. helytől, felette viszont nagyon sűrű a mezőny: a Getafe 34-gyel már kieső, de a 13. Celtának is csak 39 pontja van, szóval itt lehet még kavar bőven.

LA LIGA

35. FORDULÓ

14.00: Girona–Villarreal

16.15: Athletic Bilbao–Celta Vigo

18.30: Almería–Mallorca

18.30: Getafe–Elche

21.00: Barcelona–Real Sociedad

VASÁRNAP

14.00: Rayo Vallecano–Espanyol

16.15: Atlético Madrid–Osasuna

18.30: Valencia–Real Madrid

21.00: Sevilla–Real Betis

Az állás: 1. Barcelona 85 pont (64–13, már bajnok), 2. Real Madrid 71 (70–32), 3. Atlético Madrid 69 (60–27), 4. Real Sociedad 62 (45–31), 5. Villarreal 57 (52–35), 6. Betis 55 (43–38), ...13. Celta Vigo 39 (39–48), 14. Cádiz 38 (28–50, 35), 15. Valencia 37 (38–41), 16. Almería 36 (43–61), 17. Valladolid 35 (30–62, 350), 18. Getafe 34 (30–43), 19. Espanyol 31 (42–60), 20. Elche 19 (26–64)

(Borítókép: Marc Atkins/Getty Images)