Három nappal ezelőtt jó szájízzel távozhattunk az Új Hidegkuti Nándor Stadion lelátójáról, a magyar labdarúgó-válogatott 3–0-s sikerrel indította szereplését a hazai rendezésű U17-es Európa-bajnokságon. Az ellenfél a korosztályos Eb-n újoncnak számító Wales volt, és a játék képe alapján, főleg az első 20 percből kiindulva bravúrosnak is tűnt az eredmény. Belvon Attila és játékosai az önbizalmuk szempontjából kiemelt jelentőséggel bírónak titulálták a győzelmet. A szövetségi edző pedig arról beszélt, persze a lengyelek a legkeményebb diók a csoportban, de egy ilyen rajt után bármit elképzelhetőnek tart a három nappal később Felcsúton esedékes második csoportmeccsre.

A három nap pikk-pakk eltelt. A lengyelek elleni mérkőzés előtt bő másfél órával pedig az is biztos lett, önmagában a szerdai háromgólos siker még nem jelent nagy lépést a csoportból való továbbjutás felé. A kvartett negyedik tagja, a nyitókörben a lengyelekkel szemben 5–1-re alulmaradt írek ugyanis szintén 3–0-s győzelmet értek el Wales ellen. Az előttünk álló 90 perc fő kérdése így hát az lett, ha nem is sikerül esetleg meglepni, úgy sikerül-e legalább négy gólon belül tartani a piros-fehér gárdát. A bemelegítés különleges pillanata volt egyébként, amikor a helyi eredményjelzőt tesztelve sikerült kiírni a meccs „végeredményét”, egy alighanem mindenki által örömmel aláírandó 3–0-s magyar győzelem képében.

A találkozóra egyébiránt kilátogatott Orbán Viktor miniszterelnök is, aki balján Csányi Sándorral, a Magyar Labdarúgó-szövetség elnökével nézte végig a mérkőzést. A felcsúti VIP-ben pedig olyanok is feltűntek, mint Nagy Miklós, az NB I-ből kiesett Vasas kisebbségi tulajdonosa és sportigazgatója vagy a felnőttválogatott kispadján ülő Marco Rossi, valamint segítője, Laczkó Zsolt.

Ezúttal nem volt nyoma a három nappal korábbi megilletődött kezdésnek, sőt mezőnyben kifejezetten kiegyenlített volt az első pár perc. Azzal együtt is, hogy a lengyelek egyéni szinten valamivel dinamikusabbnak tűntek így is. Ezt a tempófölényt használta ki a 8. percben Mike Huras, aki megszerezte a labdát Umathum Ádámtól, majd faképnél is hagyta a PFLA neveltjét, pontosan centerezett, a hosszún érkező Mateusz Skoczylas pedig nem hibázta el a ziccert (0–1). A 13. percben jöhetett volna az egyenlítés, Szabó Szilárd kapott remek indítást a jobb szélen, és bár úgy tűnt, a védője beéri, valahogy így is középre tudta gyötörni a labdát – csakhogy túl nagy erővel ahhoz, hogy a centerben érkező Simon Benedek, aki Wales ellen az első gólunkat szerezte, elérhesse.

A 33. percben a Barcelonában pallérozódó Yaakobishvili Áron óriási bravúrral tolta szögletre Filip Wolski jobblábas tekerését a kapu bal oldalából, csakhogy a remek védés sem ért sokat. A sarokrúgás után ugyanis nem tudott felszabadítani a magyar védelem, a röviden kifejelt labda Maksymilian Sznaucner elé került, aki 15 méterről a jobb alsóba lőtt (0–2). A gól után mintegy vérszemet kaptak a lengyelek, akik sebességfölényüket kihasználva teljesen „felbillentették” a pályát, s noha nyomasztó mezőnyfölényükből nem tudtak szünetig újabb gólt szerezni, másodpercekre is alig engedték át a labdát – vele a kezdeményezést – a mieinknek.

A második félidő újabb Yaakobishvili-bravúrral indult. A mieink hosszú labdákkal próbáltak operálni, szünetben beállt Molnár Csaba és Kern Martin is, hátha ők jobb eséllyel tudják felvenni a futóversenyt a lengyel védelemmel, de a magyar helyzetek csak várattak még magukra. Nem úgy a „vendégeké”, akik Huras révén – némi szerencsével is – megszerezték a harmadik gólt (0–3). A magyar csapat viszonylag korán, az 52. percben megérkezett a kritikus ponthoz, egy újabb kapott találat ugyanis azt jelentette volna – a kevesebb lőtt gól miatt –, hogy az utolsó körben, az írek elleni meccsen muszáj nyernünk.

Mire az UEFA hivatalos honlapjának bugyraiból kibányásztuk volna, teljesen egyenlő pontszámnál és gólkülönbségnél egy esetleges döntetlent hozó, egymás elleni meccs után mi dönt (megdöbbentő mód, mivel a csoportkör utolsó fordulójában lesz a meccs: tizenegyesrúgások), a kérdés szerencsére csaknem okafogyottá vált. Egy újabb csereember, Varga Zétény villant meg a jobb szélen, a tizenhatos csücskénél megcsinált egy cselt, majd lőtt, a megpattanó labda pedig a lengyel kapust megtréfálva a hosszú alsó sarokban kötött ki (1–3). A szétlövésről szóló izgalmak rémképét pedig a 70. percre fordulva teljesen szétfoszlatta a Belvon-csapat. Németh Hunor jelentkezett egy életerős bombával jó 30 méterről, a löketét szögletre tolta Milosz Piekutowski. A sarokrúgásból Szabó lőtt 14 méterről kapufát, a kipattanóból pedig Simon Barnabás a második magyar gólt – hét méterről, a léc alá továbbítva a labdát (2–3).

Nagyot fordult a játék képe ahhoz képest, ahogy a második félidő indult, és még nagyobbat az első játékrész végén látottakhoz képest. A mieink nemhogy kijöttek a szorításból, néha már úgy tűnt, felül is kerekednek a lengyeleken. Az egyenlítés azonban nem jött össze, sőt a 76. percben Oskar Tomczyk visszaállította a kétgólos különbséget a csapatok között (2–4). A meccs a 80. percben dőlt el végleg, a kegyelemdöféssel felérő találatot Karol Borys szerezte meg egy ötösön belül elécsorgó labdából (2–5).

A hajrában centiken múlt a szépítés, sőt a visszajátszások alapján meg is volt, ugyanis Piekutowski már csak a gólvonal mögül tudta kikotorni a labdát Németh Hunor lövése után, a játékvezetői hármas azonban nem ítélt gólt. A videobíróra pedig kár lett volna várni, ebben a korosztályban még nem alkalmazzák az Eb-n. Az élet aztán némi igazságot szolgáltatott: míg a lengyelek a kapufát találták el a hosszabbításban, addig Molnár Csaba 16 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot az utolsó pillanatokban, így kialakítva az 5–3-as végeredményt.

Ugyan nem indult jól a meccs, és végül a győzelemre nem is volt reális esélye az U17-es válogatottnak, a csapat így is példás tartásról tett tanúbizonyságot, izgalmassá téve a második félidőt. Ezzel pedig, ha mást nem, annyit elért, hogy az írek ellen nemhogy saját kezében lesz a csapat sorsa, hanem egy esetleges döntetlennel is a mieink jutnának tovább a negyeddöntőbe.

Az Írország elleni találkozót jövő héten kedden szintén a felcsúti Pancho Arénában rendezik majd meg.

LABDARÚGÁS

U17-ES EURÓPA-BAJNOKSÁG, 2023

A csoport, 2. forduló (Felcsút)

Írország–Wales 3–0 (Razi 23., Orazi 34., Akachukwu 62.)

Magyarország–Lengyelország 3–5 (Varga Z. 56., Simon B. 70., Molnár Cs. 93., ill. Skoczylas 8., Sznaucner 34., Huras, 52., Tomczyk 76., Borys 80.)

A csoport állása: Lengyelország 6 pont, Magyarország3 (6–5), Írország 3 (4–5), Wales 0.