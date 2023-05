Huszonöt év elteltével ismét bajnoki címet ünnepelhetett az Újpest-tábor. Más kérdés, hogy ugyanazt: szünetben ugyanis az 1997–1998-as aranyérmet elhódító csapat tagjait köszöntötték a Megyeri úton. Mind a mai napig az utolsó olyan gárda tagjait, amely magasba emelhette a magyar élvonal bajnoki serlegét...

Bár a jelenkori együttes tagjai ettől igencsak messze vannak: a 2022–2023-as idényben is legfeljebb a hatodik helyet szerezhetik meg.

Az első félidőben viszont megrázták magukat, hogy az idény sikeresebb lila-fehérjei ellen megalapozzák a jó hangulatot a bajnokcsapat ünnepléséhez. Csaknem végig mezőnyfölényben futballozva a 38. percben Heinz Mörschel fejesével megszerezték a vezetést, majd még a félidő vége előtt meg is duplázták azt – a házi gólkirály Fernand Gouré vette be a kecskeméti kaput (2–0).

Fotó: Illyés Tibor / MTI Fernand Gouré

Fordulás után a hármas cserével felfrissített Kecskemét változatlanul figyelmetlen volt védekezésben, ezt pedig az Újpest hamar ki is használta, Gouré duplázott, ezzel már háromtalálatnyi volt a hazaiak előnye (3–0). A folytatásban a vendégek továbbra sem tudtak igazán veszélyesen futballozni, még a szépítésre sem futotta az erejükből, sőt az utolsó perceket már emberhátrányban kellett lejátszaniuk.

Az újpesti mámorra egyetlen rémisztő momentum vetett árnyékot: az első félidőben egy felszabadításnál ugyanis a hazaiak védője, Lirim Kastrati összefejelt a KTE egyik támadójával, majd a földön maradt. A játékostársak sürgető reakciója alapján néhány pillanatra az eszméletét is elvesztette a koszovói bekk, akit ezt követően le is kellett cserélni. Mentalitását dicséri, inkább visszament volna. A csere viszont szükségszerű volt, annál is inkább, mert az M4 Sport információi szerint az első félidő alatt – immár a kispadon – ismét elájult. Agyrázkódás gyanújával ezt követően kórházba is szállították őt.

A KTE a vereség miatt még nem mehet biztosra, ami az ezüstérmet illeti, az utolsó fordulóban ugyanis a DVSC még egy Újpest elleni gálával elhappolhatja előlük a fényesebben csillogó érmet – igaz, ehhez az is kell, hogy Szabó István csapata ne szerezzen pontot a Kisvárdát fogadva.

LABDARÚGÓ NB I

32. FORDULÓ

Újpest–Kecskemét 3–0 (Mörschel 38., Gouré 45., 55.)

(MTI/Index)