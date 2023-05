Az Arsenal szombati vereségének köszönhetően úgy vágott neki a Manchester City a Chelsea elleni bajnokinak, bármit is hozzon a meccs, már senki sem veheti el tőlük a 2022–2023-as idény aranyérmét. Persze azért illett kiszolgálni az Etihad Stadium közönségét, és a kötelező minimumot hozta is Pep Guardiola kissé felforgatott csapata. A kezdőben Erling Haaland helyén bizonyítási lehetőséget kapott Julian Álvarez remek teljesítményével, és a 12. percben született góljával 1–0-ra győzött a manchesteri csapat.

A City a meccs jelentős részében mezőnyfölényben futballozott, azzal együtt is, hogy az alapcsapatból Haaland mellett Kevin De Bruyne, Rodri, Éderson, Ilkay Gündogan és Rúben Dias is pihenőt kapott, sőt az elmúlt hetekben remek formába lendült Jack Grealish is csak a kispadon kapott helyet.

A második félidőben egyszer les, egyszer kezezés miatt vettek el egy gólt a Citytől, a csapat vezetése azonban csak egyszer, Raheem Sterling ziccerénél került veszélybe – a múlt nyáron épp az Etihadból eligazolt támadó lövését azonban kivágta a visszazáró védő a gólvonalról, majd később kiderült, ha gól született volna, az sem ér les miatt.

A Manchester City az elmúlt hat idényből ötöt megnyert Angliában. A jelenlegi szezonban ugyan sokáig csak üldözte az Arsenalt, a hajrát sokkal jobban bírta londoni riválisánál, mostanra pedig úgy is matematikailag biztossá vált az újabb arany, hogy egy mérkőzést még a héten pótolni is kényszerül majd az együttes. A manchesterieknek ráadásul arra is megvan minden esélyük, hogy

a városi rivális Manchester United 1999-es menetelése óta először triplázzon egy angol klub, azaz megnyerje a bajnokságot, az FA-kupát és a Bajnokok Ligáját is.

Június első hétvégéjén a Manchester United vár majd Haalandékra a Wembley-ben, míg a BL-döntőben az Internazionale Milánóval találkoznak – utóbbi meccset június 10-én Isztambulban rendezik.

A City ráadásul mindössze a hatodik olyan csapat lett, amely sorozatban három bajnoki címet nyert Angliában, legutóbb ez is a Manchester Unitednak jött még össze.

Pep Guardiola előtt pedig az MU legendás edzője, Sir Alex Ferguson volt az egyetlen, aki a triplázó együttesek kispadján a nagy sorozat során végig ott is ült.

A zárófordulót megelőzően rendkívül nehéz helyzetbe került a Leeds United, amely 3–1-es vereséget szenvedett a West Ham otthonában, így pedig legjobb esetben is 18., azaz kieső helyről fut majd neki az utolsó játéknapnak.

A vasárnap délután harmadik PL-mérkőzése, a Brighton–Southampton-összecsapás is 3–1-es végeredményt hozott. Ezen a találkozón a S’oton már biztos kiesőként lépett pályára, míg a Brighton számára az volt a tét, matematikailag csaknem biztossá teszi-e jövő évi Európa-liga-szereplését. Mivel nyert, a 7. helyen tanyázó Aston Villa már csak pontszámban foghatja be, ahhoz, hogy meg is tudja előzni, az utolsó fordulóban tizenhat góllal kéne javítania az egymáshoz viszonyított relatív gólkülönbségén. Valljuk be, nem épp reális forgatókönyv...

LABDARÚGÁS

ANGOL PREMIER LEAGUE

Manchester City–Chelsea 1–0 (Álvarez 12.)

(MTI/Index)