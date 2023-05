Hangos szóból nem volt hiány a félidőben a lipcsei csapat öltözőjében, ám a Bayern München–RB Leipzig német csúcsrangadón végül egygólos hátrányból fordított a vendégcsapat, és 3–1-re megnyerte a bajnoki cím sorsát is befolyásoló csatát. Szoboszlai Dominiknak kulcsszerep szerep jutott a pályán, a Lipcse támadója gólra váltott tizenegyeséről és jövőbeni terveiről nyilatkozott a találkozó után az ARENA4 stábjának.

„Hihetetlen meccs volt! Az első félidő után nem volt egyszerű dolgunk, de nem adtuk fel, és 0–1-nél úgy mentünk fel a pályára, hogy a legjobbat hozzuk ki magunkból, és fordítunk” – nyilatkozta Szoboszlai a meccs után. A Lipcse labdarúgója azt is elárulta, elhangzott pár hangos szó a szünetben az öltözőben, meg kellett emberelniük magukat a győzelemért.

Keveset birtokoltuk a labdát, sokszor feleslegesen futottunk annyit elöl. Csúnya szóval mondva: hülyén néz ki, amikor elöl letámadunk, de a csapat többi része nem követ minket, aztán hat a három ellen simán kipasszolnak. Picit ordibáltunk is egymással a szünetben emiatt, de ez nem olyasmi, amin bárki megsértődne. Sőt, azt gondolom, ez kellett ahhoz, hogy talpra tudjunk állni.

A Bayern a szünetben még 1–0-ra vezetett, a Leipzig innen fordított, ráadásul két tizenegyesnek is köszönhetően. Konrad Laimer akciógólja után előbb Christopher Nkunku, majd Szoboszlai értékesített egy-egy büntetőt. „Megfogtam, eldöntöttem, hova rúgom, és sikerült” – mondta el az idei szezonban már kilencedik góljánál tartó Szoboszlai az ARENA4 kamerája előtt.

A meccs után ismét szóba került a játékos jövője, akit legutóbb a Premier League-ben szereplő Newcastle Uniteddal boronáltak össze, és múlt héten, a Werder Bremen elleni drámai győzelem és a 97. percben született gólja után már az Indexnek is úgy fogalmazott a kérdésről: BL-indulás a fő célja, ezt pedig egyelőre Lipcsében szeretné kivívni, majd megnyerné a Német Kupát is a csapattal. Az esetleges klubváltással pedig ezután akar csak foglalkozni. Ezt erősítette meg ezúttal is.

„Először jöhet Berlin és a kupadöntő, aztán a nyaralás, aztán majd meglátjuk.”

A Bajnokok Ligája-indulás ugyanakkor az Allianz Arénában kivívott győzelemmel már biztos is a lipcseiek számára.

A sportcsatorna helyszíni stábja megszólaltatta a Bayern-meccs előtt Szoboszlai Dominik édesapját is, aki azt mondta, 50–50 százalék esélyt lát arra, hogy fia megy vagy marad a nyáron.

A vereség a Bayernnek kerülhet igazán sokba, ugyanis a bajnoki címért folyó csatában egy ponttal a klub mögött álló Borussia Dortmund csak vasárnap délután lép pályára, a 33. fordulóban. Ha a BVB nyer az Augsburg otthonában, úgy a zárófordulót megelőzően a tabella élére állhat, és saját kezébe veheti a sorsát.

Szoboszlai ezzel kapcsolatban azt mondta, örül, hogy segíthetett az egyik legjobb cimborájának, korábbi salzburgi csapattársának, a Dortmundban futballozó Karim Adeyeminek.

A mi szempontunk volt a legfontosabb, de örülök, hogy lényegében két legyet üthettem egy csapásra

– jegyezte meg.

A német bajnokság 2022–2023-as idényének utolsó fordulóját jövő hétvégén rendezik. Az RB Leipzig hazai pályán a kiesés elkerüléséért küzdő Schalke 04-t fogadja majd. A találkozó kimenetelétől függetlenül a lipcseiek már nem végezhetnek a negyedik helynél hátrébb ebben a kiírásban.

