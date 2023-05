Marcelo Bielsát, az 1995–1996-os szezonban a mexikóvárosi América csapatában Marco Rossit is edző szakembert a minap nevezték ki az uruguayi labdarúgó-válogatott élére. Bielsa, az „El Loco” nem az első argentin tréner, aki a szomszédos Uruguay válogatottját irányítja, többek között a világbajnok Daniel Passarella és korábban Juan Hohberg is volt argentin létére uruguayi szövetségi kapitány. Utóbbi azonban nem erről híres elsősorban, hanem arról, hogy az 1954-es vb-n szó szerint belehalt a gólörömbe, majd feltámasztották, visszaállt a meccsbe, majd pár nappal később még gólt is rúgott. Egy hihetetlen újjáéledés története.