Vasárnap este a Real Madrid a Mestallában szenvedett 1–0-s vereséget a Valencia vendégeként, ezzel pedig nehéz helyzetbe került az ezüstéremért folytatott versenyfutásban. A találkozó túlfűtött hangulatát mi sem mutatja jobban, mint a madridiak szélsőjét ért szurkolói szidalmazások.

Vinícius, akit ebben a szezonban már többször is rasszista módon szidalmaztak a lelátóról, láthatóan feldühödött, aminek hatására csapattársai és az ellenfél játékosai próbálták megnyugtatni.

A brazilt később, a Valencia támadójával, Hugo Duróval szembeni összetűzését követően kiállították „sportszerűtlenség” miatt, amivel pályafutása első piros lapját is begyűjtötte. Vinícius a mérkőzés után Instagram-oldalán fakadt ki, utalt az őt ért korábbi rasszista gyalázkodásokra, és azzal vádolta a spanyol futballhatóságokat, hogy nem tesznek eleget.

Nem az első, nem a második és nem is a harmadik alkalom volt ez. A rasszizmus normális a La Ligában. A liga szerint ez normális, a szövetség szerint is, és az ellenfeleink is ezt szorgalmazzák. Nagyon sajnálom