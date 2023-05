Marco Rossi szövetségi kapitány – most már szokás szerint – magyarul köszöntötte a Telkibe összehívott sajtótájékoztató vendégeit, majd ugyancsak a nyelvünkön, enyhe akcentussal sorolta, hogy kik lesznek a kapusok, védők, középpályások és támadók a június 17-i idegenbeli és a június 20-i hazai Európa-bajnoki selejtezőre kijelölt válogatott keretben.

A magyar válogatott kerete

KAPUSOK: Demjén Patrik (ZTE), Dibusz Dénes (Ferencváros), Szappanos Péter (Bp. Honvéd)

VÉDŐK: Balogh Botond (Parma – Olaszország), Botka Endre (Ferencváros), Lang Ádám (Omonia – Ciprus), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Szalai Attila (Fenerbahce – Törökország), Szalai Gábor (Kecskemét)

KÖZÉPPÁLYÁSOK: Bolla Bendegúz (Grasshoppers – Svájc), Ferenczi János (DVSC), Kerkez Milos (AZ Alkmaar – Hollandia), Kleinheisler László (Panathinaikosz – Görögország), Nagy Ádám (Pisa – Olaszország), Loic Nego (Mol Fehérvár FC), Callum Styles (Millwall – Anglia)

TÁMADÓK: Ádám Martin (Ulszan Hyundai – Dél-Korea), Csoboth Kevin (Újpest FC), Gazdag Dániel (Philadelphia Union – Egyesült Államok), Sallai Roland (SC Freiburg – Németország), Szoboszlai Dominik (RB Leipzig – Németország), Varga Barnabás (Paks)

A keretben a 22 éves kecskeméti Szalai Gábor az egyetlen újonc, és visszakerült Callum Styles, valamint Szappanos Péter.

Röpke bevezetőjében Rossi remélte, hogy az összetartás hasznos lesz, egyfelől azért, mert a fizikailag jó állapotban, játékban lévő jelölteknek a plusz egy hét közös munka segíthet elfelejteni az esetleges negatív élményeket, a többieknek viszont megmaradhat a jó formájuk, a jó érzésük, a kellemes élményeik.

Az első kérdés az újonc Szalai Gábor beválogatására vonatkozott, vajon mikor és miért figyelt fel rá a kapitány?

Rossi rámutatott, látták, hogy nagyon jó idényt fut a fiatal védő, akinek persze akadtak hullámvölgyei, de megvan a szükséges karaktere, jók a fizikai adottságai, remek az állóképessége, és az is előny, hogy ballábas középső játékos. Rossiék szeretnék megfigyelni, mire képes a válogatott közegében. És így legalább Szalai Attila mellett lesz még egy ballábas védő a keretben.

Miért nem kerettag Lisztes Krisztián?

Ezt követően az Index olyan kérdést tett fel, amelyet sok ezer magyar szurkoló is megfogalmazhatott volna, főleg a fradisták: a Lisztes-mánia ellenére miért nem kerettag a bajnokcsapat 18 éves, roppant gólerős csatára?

„Hadd válaszoljak egy kérdéssel – rugaszkodott neki a válasznak a kapitány. – Nagyon sok magyar szurkoló, a fradisták is, pontosan tudják, hogy remek a kapcsolatom a zöld-fehér klubbal, rendszeresen ott vagyok kollégáimmal a Groupama Aréna lelátóján. De tudniuk kell, hogy nem azért járok oda, hogy a VIP-ben borozgassak, hanem többek között azért is, hogy megfigyeljem Lisztes Krisztián játékát. Tizenöt éves kora óta követjük a fejlődését, az elmúlt két évben kiváltképp, és tudjuk, hogy öt-hat szakaszban engedték eddig játszani, legutóbb 70 percet. Kilencven perces meccse még nem is volt a Fradi felnőtt csapatában.

Akik ismernek, tudják, mennyire szeretem a fiatalokat, de szerintem Krisztián még nincs teljesen készen a felnőttválogatottra. De arra kész lehet, hogy az U-21-es nemzeti csapatban teljesítsen, ott fontos erőforrása lehet a magyar válogatottnak.

Én nagyon-nagyon szeretem a Ferencváros légkörét, a szurkolóikat, a színeiket, a stadiont. A szívem egy része persze a Honvédban maradt. De! Nem elég négy-öt jó meccset produkálni a Fradiban ahhoz, hogy az illetőt behívjam a keretbe. Tudom, sokan szeretnék, de ezt ki kell érdemelni. Nekem nincsenek mostohafiaim, mostohalányaim, az is lehet, hogy nemsokára magam helyére kell behívni valakit.”

Szoboszlai Dominikkel kapcsolatban megkérdezték, minek örülne jobban a kapitány, ha a játékos maradna Lipcsében, vagy klubot váltana.

Önző módon azt szeretném, ha Dominik Olaszországban folytatná. Úgy érzem, taktikai szempontból a Sere A hozzátenne a fejlődéséhez. Óriási potenciál van benne, és pont az a kihívás hiányzik neki, amit Olaszországban kapna. Most úgy tűnik, hogy Angliába kerülhet Lipcséből... A Premier League a világ legerősebb bajnoksága, az is óriási előrelépést jelentene a válogatott csapatkapitányának.

Rossit a szinte biztos kieső Honvédról is kérdezték, arról a csapatról, amely az ő irányítása alatt hat éve még bajnokságot nyert.

A Honvédot illetően nem látok lehetőséget arra, hogy az NB I-ben maradhasson. A Mol Fehérvár is szenvedett az idényben, de nem hiszem, hogy a Vasas ellen az utolsó fordulóban öngyilkosságot követne el, nem beszélve arról, hogy a Honvédnak a nemzetközi szereplésre törő Puskás Akadémia legyőzése is szinte lehetetlen küldetést jelent. A kispesti szurkolókat sajnálom leginkább. A Honvédban alig van már olyasvalaki, aki az én játékosom volt annak idején. Idén rengeteg nehézséget kellett megtapasztalniuk szegény szurkolóknak. Vasárnap 7500-an voltak a Bozsik Stadionban, kisgyerekek is, óriási csalódást jelentett számukra a vereség a Mezőkövesdtől, de nekem is... csalódás.

A továbbiakban Rossi hangsúlyozta, hogy szeret a fiatalokra támaszkodni. Az U21-es, az U-19-es és az U-17-es csapatban is vannak tehetségek. Többen is. Az U-17-es Európa-bajnokság minden mérkőzését meg fogja nézni a kapitány vagy valamelyik segítője. „A fiatalok jelentik a jövőt, és a gyerekek, akik látogatják a meccseket! Jó, hogy az MLSZ meghívta a zárt kapus meccsekre a gyerekeket. Meg kell tartani a lelkesedést a fiatalokban!” – szögezte le a szakvezető.

Most két különböző stílusú és játékerejű ellenfél következik az Eb-selejtezőkön. Mire számít a kapitány?

„Montenegró az erősebb csapat, és az is komoly kihívás, hogy idegenben játszunk, emlékeim szerint nem éppen a legszabályosabb pályán, ami nem is olyan szép, mint a Puskás Aréna – idézte fel Rossi, utalva a csaknem négy évvel ezelőtti, podgoricai mérkőzésre, amit 2–1-re elvesztettünk... – Ezt nem nem alibiből mondom. Taktikailag is nehéz mérkőzés lesz, Jovetics, Marusics, Szavics, Krsztovics nagyszerű futballisták, utóbbi a DAC klasszisa, aki az év játékosa volt Szlovákiában. Minőség szempontjából is nehéz meccs vár ránk. Tökéletes játékra lesz szükség a három pont megszerzéséhez.”

A válogatott keret tagjai Június 5-én kezdik meg a felkészülést, 12-én költöznek be Telkibe, az MLSZ edzőközpontjába. Június 17-én 18.00 órakor mérkőzünk Montenegróval, három nappal később, 20-án fogadjuk Litvániát 20.45-kor.

EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐ

G-CSOPORT

Június 17., 18.00: Montenegró–Magyarország

Június 20., 20.45: Magyarország–Litvánia

A G-csoport állása 1. Szerbia 2 2 – – 4–0 +4 6 2. MAGYARORSZÁG 1 1 – – 3–0 +3 3 3. Montenegró 2 1 – 1 1–2 –1 3 4. Litvánia 1 – – 1 0–2 –2 0 5. Bulgária 2 – – 2 0–4 –4 0

A csoportból az első két helyezett automatikusan kijut a 2024-es németországi Európa-bajnokságra.

Fotó: Szollár Zsófi / Index