Él Németországban egy rendkívül tehetségesnek kikiáltott fiatal magyar kapus, aki kora alapján akár a jelenleg hazánkban zajló U17-es Európa-bajnokságon is szóhoz juthatott volna. Rögvest két csapatban is: születési joga alapján a magyarban, a helyi szövetség hívószavára pedig a németben. Csakhogy a Fortuna Düsseldorfban futballozó, a következő szezontól hivatalosan is a klub első keretéhez tartozó Czakó Milán a DFB-t kiváratja, abban bízva, hogy előbb-utóbb bizonyítási lehetőséghez jut idehaza a címeres mezben. A fiatal játékos minderről a Büntető.com-nak mesélt még a kontinensbajnokság rajtja előtt.

„Ez egy fájó pont számomra” – reagált a szerző, Havasi Zsolt magyar UP-válogatottakkal kapcsolatos kérdésére Czakó, aki az U16-os, majd az U17-es korosztályban is egy-egy összetartásra kapott eddig csupán meghívást. Még barátságos meccsen sem léphetett pályára egyik korosztályban sem, annak ellenére, hogy 2022 tavaszán, azaz alig több mint 16 esztendősen profi szerződést kötöttek vele a németek.

Azt kell, hogy mondjam, nem voltak korrektek velem a magyar válogatottnál. Egyszerűen nem adták meg a bizonyítási lehetőséget. Megkaptam a meghívót, részt vettem az összetartásokon – ahol mérkőzéseket nem játszott a csapat –, a teszteken jól teljesítettem, pozitív visszajelzéseket kaptam, de később arra nem már kaptam lehetőséget, hogy meccsen bizonyítsak. És azóta sem tudom, számítanak-e rám vagy sem. A bizonytalanság rossz. Legalább tudnám annak az okát, hogy mi miért történt.

Czakó ezt követően arról beszélt, bár fájdalmas számára a kialakult helyzet, mégsem mondott egyelőre igent a német szövetségnek, amelynél számítanának a szolgálataira. Hiába húzná azonban a szíve a meggypiros szereléshez, a dilemma napról napra erősebb.

A Német Labdarúgó-szövetség nagyon szeretné, ha a német utánpótlás válogatottban játszanék. A korosztályomban nincs jó német kapus, ezért is szeretnék, ha ott védenék. Még kivárok, mert remélem, hogy keresnek a magyar szövetségtől. Csak legalább annyit tudjak, kellek vagy sem. Mert ha nem, akkor marad a német válogatott. Magyar vagyok, magyarnak tartom magam, és az a célom, hogy magyar válogatott legyek, de ha nem hívnak, nem keresnek, akkor megpróbálnám a német válogatottat. Folyamatban van a német állampolgárság megszerzése, ami nemcsak a válogatottság, hanem úgy általában az itteni életem miatt is fontos. És azt kell hogy mondjam, nem lennék okos, ha nemet mondanék a német válogatottnak, miközben nem kellek a magyar válogatottnak

– tette hozzá.

A német U17-es válogatott, amelyben elvileg Czakó védhetne, a C csoportot hibátlan mérleggel megnyerve, 10–1-es gólkülönbséggel lépett a negyeddöntőbe a korosztályos Európa-bajnokságon.

A magyar csapat kedd este ki-ki meccset játszott Írországgal az A csoport második továbbjutó helyéért, a mieink azonban 4–2-re kikaptak. A meccs hőse pedig az írek csupán 15 éves, azaz a pályán tartózkodó játékosok többségéhez képest egy-másfél évvel fiatalabb Mason Melia volt, aki két góllal és egy gólpasszal járult hozzá a zöld-fehérek sikeréhez.

Hogy Czakó végül melyik ország korosztályos csapatában kap bizonyítási lehetőséget – ha egyáltalán eljön ez a pillanat –, még a jövő zenéje. Klubszinten viszont annyi biztos, a múlt áprilisban aláírt szerződése garantálja számára, hogy a 2023–2024-es idényben hivatalosan is a Bundesliga másodosztályában szereplő Fortuna Düsseldorf első keretének tagja legyen.

A sportigazgató, Christian Weber az első naptól kezdve azt mondta rám: ennek a játékosnak mindenképpen maradnia kell. Megkerestek Németországból, Angliából, ahol több pénzt kereshettem volna, de ott valószínűleg nem kapnék annyi játéklehetőséget. Tudom, ha maradok, és dolgozom, akkor megkapom a lehetőséget a felnőttek között. Elismerés volt ez a szerződés, egyúttal egy ösztönzés arra, hogy még többet dolgozzak

– mesélte erről a pályafutását Kartalon, Nagy Igor kezei alatt kezdő Czakó Milán. Érdekes lesz látni, ha Düsseldorfban megkapja az esélyt az első csapatnál, sikerül-e élnie vele, és ha igen, azzal vajon – csak a két felnőttválogatott utóbbi időkben bizonyított kapusaira gondolva – Manuel Neuer vagy Gulácsi Péter örökéhez lép eggyel közelebb.

(Borítókép: Czakó Milán. Fotó: Christof Koepsel / Getty Images for DFB)