Ahogy azt az Index kedden megírta, Cristiano Ronaldo és élete párja, Georgina elvágyik Rijádból. Hiába a szezononként 200 millió eurós gázsi, nem érzi jól magát a szaúdi futballban a portugál sztár, 38 évesen még valamelyik európai topligában folytatná. A legesélyesebb kérőnek a Newcastle tűnik, de most egy német mágnás fantasztikus konstrukcióval vinné a Bayernhez a csatárt.

A pénz nem minden, hiába a világ legjobban fizetett futballistája Cristiano Ronaldo, mégis elvágyik Szaúd-Arábiából, az al-Nasszr csapatától. A portugál eddig 15 bajnoki meccsen 14 gólt szerzett a sivatagi királyságban, az al-Nasszr kiesett a Szuperkupából és a Király-kupából is, a bajnokságban két fordulóval a szezon vége előtt a második helyen áll az al-Ittihad mögött három pont hátrányban.

Szóval, Ronaldo öt hónap után visszajönne Európába.

Előtte azonban még fantasztikus győztes gólt szerzett kedden az al-Sabab elleni bajnokin, ezzel fordított 0–2-ről 3–2-re az al-Nasszr. Íme:

A csodás gól 10:25-nél.

A keddi pompás Ronaldo-gól ellenére az már korábban felröppent, hogy a Premier League új Krőzusa, a Newcastle United vinné a portugál zsenit, és a Chelsea-vel is hírbe hozták a játékost. Most azonban egy szürreális konstrukcióval a Bayern München, pontosabban egy német internetmilliárdos is bejelentkezett Ronaldóért.

Legalábbis a müncheni Abendzeitung szerint.

A hír a következő: egy bizonyos Markus Schön nevű internetmilliárdos finanszírozná Cristiano Ronaldo leszerződtetését az FC Bayernhez. Az észak-rajna–vesztfáliai vállalkozó állítólag ajánlatot tett Oliver Kahnnak, a Bayern ügyvezetőjének, hogy pénzelné a portugál megszerzését.

Jelenleg úgy állnak a dolgok, hogy a bajorok három szék közül a pad alá esnek: a BL és a Német Kupa már elúszott, és most a bajnoki cím is veszni látszik, hiszen egy fordulóval a befejezés előtt két pont a hátrány a Borussia Dortmunddal szemben. (A Dortmund az utolsó játéknapon a Mainzot fogadja, a Bayern pedig Kölnbe látogat.)

Az Abendzeitung szerint április végén, egy csütörtöki napon futott be az ajánlat Kahn elektronikus postaládájába, az az ajánlat, amely megmentheti akár Thomas Tuchel vezetőedző, sőt, a Bayern-vezérkar pozícióját is a kiábrándító szezon után. Az e-mailt Markus Schön detmoldi (Észak-Rajna- Vesztfália) vállalkozó küldte, és az állt a levélben, hogy Herr Schön finanszírozná Cristiano Ronaldo szerződtetését a 2023–2024-es szezonra.

A buero.de néven futó vállalkozás tulajdonosa úgy véli, hogy az FC Bayern München lenne az a világmárka, amely a szaúdi sivatag sportbeli jelentéktelenségéből visszahozná a világfutball körforgásába a Rijádból elvágyó ötszörös aranylabdást.

Schön úgy kalkulál, hogy Ronaldo engedne is évi 200 millió eurós fizetéséből annak érdekében, hogy visszatérjen a komoly futball színpadjára.

Schön, aki az e-kereskedelem mellett egy hagyományos, 1968-ban alapított vagyonkezelő céget is vezet, nem elsősorban Bayern-rajongó, hanem üzletember. „Vállalkozásaim fejlődését szolgálná ez a lépés – írta a levélben Schön. – Ugyanazt akarom, mint az FC Bayern többi szponzora, az Allianz, az Audi, az Adidas, a Telekom és a Qatar Airways: a maximális imázsgyarapodást. Elképzeléseim szerint Ronaldót kölcsönvennénk, de ha ez nem lehetséges, akkor meg kellene vásárolni. Ebben az esetben viszont részt követelek a mezek eladásából származó bevételből a pénzügyi kockázataim csökkentése érdekében.”

Schönnek van pénze bőven, nemrégiben meg akarta venni az egyik legnagyobb, 47 egységből álló német üzletláncot, a Galeria-Karstadt-Kaufhofot. Már nevet is talált neki: „Schön hier”, azaz „Szép itt…”

Jorge Mendes, Ronaldo ügynöke tavaly egyébként már tárgyalt Kahnnal védence esetleges Münchenbe szerződéséről, de az ügylet nem jött létre. Kahn úgy nyilatkozott akkor, hogy bár Cristiano Ronaldót az egyik legnagyobb labdarúgónak tartja, aki erre a Földre született, az adott pillanatban mégsem illik bele az FC Bayern filozófiájába a leigazolása.

Kérdés, változott-e valami tavaly óta. És az sem biztos, hogy a konstrukció megfelelne a DFB, a Német Labdarúgó Szövetség szigorú, 50+1-es szabályának. Annak a szabálynak, mely előírja, hogy a profi klubokat érintő döntések meghozatala továbbra sem befektetői csoportok, hanem maguk az anyaegyesületek kezében maradjon.

(Borítókép: Cristiano Ronaldo a Király-kupa negyeddöntőjében 2023. március 14-én. Fotó: Mohammed Saad / Anadolu Agency / Getty Images)