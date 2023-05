Három újonc, köztük ifjabb Lisztes Krisztián is meghívót kapott az U21-es labdarúgó-válogatott keretébe, amely júniusban két felkészülési mérkőzést vív, előbb Szlovákia, majd Izland ellen.

A Ferencváros 18 éves futballistája, aki áprilisban mutatkozott be az OTP Bank Ligában és azóta ötször volt eredményes a bajnokságban, teljesítményével pedig felhívta magára az U21-es szövetségi edző, Gera Zoltán figyelmét. Mellette a siófoki Horváth Milán és a Paks több poszton is bevethető játékosa, Vas Gábor is először kapott meghívót a Gerától.

Komoly versenyhelyzet alakult ki a csapatban, elsősorban a támadó pozíciókban rendelkezünk bőséges választási lehetőséggel, bízom benne, hogy mindenki rendelkezésre áll majd a szlovákok és az izlandiak elleni meccseken. Két nehéz ellenfél vár ránk az utolsó két felkészülési mérkőzésen, amelyek fontos tapasztalatokkal szolgálhatnak az őszi Eb-selejtezők előtt

– idézte Gera Zoltánt a hazai szövetség honlapja.

Az U21-es válogatottat június 15-én Szlovákia látja vendégül Nagyszombaton, majd 19-én az izlandiakkal néz szembe a Bozsik Arénában. Lisztes Krisztián a közelmúltban interjút adott az Indexnek, amelyet ide kattintva olvashat.

(Borítókép: Lisztes Krisztián. Fotó: Papajcsik Péter / Index)