A portugál Record úgy értesült, hogy a két klub amiatt nem tud megegyezni Kerkez Milos átigazolásáról, mivel a hollandok 20 millió eurót kérnek a magyar válogatott játékosért. A Benfica ezt az összeget sokallja, így egyelőre elakadtak a tárgyalások, még annak ellenére is, hogy Kerkez a hírek szerint korábban igent mondott a portugál élcsapatnak.

Fontos hozzátenni, hogy a Record kiemeli: Kerkezzel, illetve az édesapjával történt informális egyeztetéseken már közös nevezőre jutottak, tehát csak a két klub megállapodása hiányzik az átigazoláshoz.

Korábban már az Index is megírta, hogy a Benfica a hírek szerint 10 millió eurót és egyéb bónuszokat adna a magyar tehetség játékjogáért, viszont a felajánlott összeg közel dupláját szeretné az Alkmaar.

Eközben Kerkez Milos már a közösségi médiában is kedvelte a Benfica egyik posztját. Feltehetően már csak a két klubon múlik a 19 éves játékos klubváltása. Az üzlettel egyébként az alkmaariak is remekül járhatnak, hiszen kevesebb mint kétmillió euróért szerződtették a védőt, akin most egykori vételára többszöröséért adhatnak túl, és a későbbiekben is bevételi forrásként tekinthetnének a klubváltásra:

portugál hírek szerint a labdarúgó következő átigazolási díjának 25 százaléka is a hollandokat illeti majd.

Kerkez Milos kirobbanó formában futballozik holland csapatában, az AZ Alkmaar kulcsjátékosa lett, idén 51 mérkőzésen lépett pályára, ezalatt pedig öt gólt szerzett és nyolc gólpasszt osztott ki. Oroszlánrészt vállalt csapata Európa-konferencialiga-menetelésében is, amelynek végállomása a West Ham elleni elődöntő volt. A 19 éves tehetség jelenlegi piaci értéke 10 millió euró, szerződése a holland klubbal 2026-ig érvényes, ám minden bizonnyal nem fogja kitölteni kontraktusát.

(Borítókép: Getty Images)