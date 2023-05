Győzelemmel búcsúzott a 2022–2023-as idénytől, és egy időre a német élvonalbeli labdarúgó-bajnokságtól is a Hertha BSC. A szezon utolsó hat mérkőzésén ismét Dárdai Pál által irányított csapat jövőre legjobb esetben is csak a Bundesliga másodvonalában szerepel majd, a magyar szakember pedig ismét megerősítette, a folytatásban is Berlinben dolgozik majd.