Mindössze egy ponttal maradt el a klubrekordtól az RB Leipzig, amely a 2022–2023-as Bundesliga-szezon utolsó fordulójában 4–2-re legyőzte a Schalke 04-t, ezzel begyűjtve története hatodik dobogós helyezését a német élvonalban. A csapat ráadásul történelmet is írt, a Ruhr-vidékiek ellen duplázó Christopher Nkunku ugyanis a lipcsei klub történetének első gólkirálya lett a bajnokságban. A találkozót követően a francia támadóval és több csapattársával is találkozhattunk a Red Bull Aréna interjúzónájában.

„Azt hiszem, az elfogulatlan nézők számára elég szórakoztató lehetett ez a meccs – kezdte értékelését Lukas Klostermann, aki a tavasz végére verekedte vissza magát a lipcsei kezdőbe. – Belülről nem mindig volt egyszerű, de azért csináltunk szép dolgokat. Kár, hogy a meccs közepén visszaengedtük őket, de a lényeg, hogy végül csak meglett a három pont, és közös ünnepléssel búcsúzhattunk el erre az idényre a hazai pályánktól. Most pedig jöhet a kupadöntő” – tekintett előre a 26 esztendős bekk.

A Leipzig a Német Kupa címvédőjeként jövő szombaton a berlini Olympiastadionban lép pályára, a csapat ellenfele a bajnokságban 7. helyen zárt, a 2021–2022-es idényben Európaligát nyert Eintracht Frankfurt lesz.

Egy meccsünk maradt hátra, és talán ez lesz a legfontosabb. Alig várjuk a kupadöntőt, ezt mondhatom az egész csapat nevében. Már szereztünk némi tapasztalatot Berlinben, tudjuk, milyen egy döntőn játszani, és az idény elejétől ott volt a kívánságlistánkon, hogy visszatérhessünk címvédőként oda. Ezzel együtt ma még száz százalékig a bajnoki zárásra koncentráltunk. Most, hogy ez megvan, jöhet a felkészülés a jövő hétvégére. Szeretnénk újra kupát nyerni.

Klostermann a német újságírók kérésére igyekezett összefoglalni a lipcseiek szezonját. A csapat pocsékul rajtolt, mindössze öt forduló után edzőt váltott, ám az eredmények Marco Roséval sem jöttek azonnal, a szezon harmadánál is csupán a 10. helyen álltak.

„Még nincs vége, így nehéz megfelelően értékelni a dolgokat – utalt vissza a június 4-én esedékes berlini meccsre. – Azt hiszem, az egész szezonunk kicsit benne volt ebben a találkozóban. Sok-sok minden történt, az idény tele volt olyan fordulatokkal, amit csak a sport hozhat. Maga az utolsó forduló is rendkívül izgalmas volt. De nem csak nekünk! Örülök, hogy megvolt a BL-indulás a müncheni sikerrel, és ezen már nem kellett ma aggódnunk. Hogy a többi pályán mi, hogyan alakult, fix, hogy este én is megnézem az összefoglalóban. Bele sem akarok gondolni, hogy Dortmundban mit érezhetnek most a játékosok – mondta a BVB által az utolsó pillanatokban, a Mainz elleni döntetlennel elbukott bajnoki aranyról –, remélem hasonlót nem is fogunk egyhamar átélni. Berlinben azt szeretnénk megtapasztalni megint, milyen a kupagyőzelmet megélni.”

A Schalke elleni győztes találatot szerző Yussuf Poulsen arról beszélt, könnyebben is nyerhettek volna.

„Volt esélyünk többször is a 3–0-hoz, helyette lett 2–1 az állás az első félidőben. Tudtuk, hogy a Schalke a kiesés ellen harcolva rendkívül veszélyes lesz, a játékosok mindent beleadnak majd a pályán. De mi is így tettünk. A hajrában több területünk nyílt és ezt ki tudtuk használni” – fogalmazott az interjúzónában a dán támadó.

„Hogy a kupadöntő szempontjából mennyit számít ez a győzelem? Persze jobb érzés így nekivágni a következő hétnek, de nem hiszem, hogy a jövő szombati teljesítményünket különösebben befolyásolta volna, hogy most nyerünk vagy sem. Sokkal fontosabb az, hogy például senki nem sérült meg. Van már rutinuk a kupadöntőkkel, győztessel, vesztessel is, tudjuk, mire számíthatunk. Fontos hét áll még előttünk, amiből igyekszünk kihozni a maximumot” – mondta az erre az idényre inkább kiegészítőemberré avanzsált, a Leipziget immár tíz éve erősítő Poulsen, aki csupán a második gólját érte el a szezonban.

Van min javítanunk, de ha az Eintracht ellen is nyerünk majd 4–2-re, azzal teljesen elégedett leszek

– tette hozzá.

Jóval termékenyebb volt Christopher Nkunku, akit ugyan több kisebb-nagyobb sérülés is hátráltatott az évadban, a Schalke elleni duplájával – igaz, holtversenyben –, a Bundesliga gólkirálya lett. A pályafutását a Premier League-ben, a Chelsea-nél folytató francia támadó tizenhat találatig jutott 25 bajnokin.

„Volt már jobb évem is, a végén mégis most lehetek a legbüszkébb. Kár a sok sérülésért, ami kísértett idény közben, de a szezonhajrá jól alakult – nekem és a csapatnak egyaránt. Jó, hogy így történt. Óriási köszönettel tartozom a szurkolóknak mindazért a támogatásért, amit ma is nyújtottak nekünk. Bízom abban, hogy jövő héten nyerhetünk együtt valami szépet még. Mindent megteszünk majd a trófeáért” – értékelt a meccs után a 25 esztendős francia, aki a tizenhat gólja mellé hat asszisztot is összeszorgoskodott.

A Schalke elleni találkozón a csapat három magyar légiósa közül kettő jutott szóhoz, Willi Orbán végigjátszotta a meccset és pályafutása első Bundesliga-öngólját hozta össze, míg Szoboszlai Dominik bő húsz percet kapott, és két látványos lövéssel jelentkezett, góljai és gólpasszai számát azonban nem tudta növelni. Gulácsi Péter őszi térdsérülése után ugyan már edzésbe állt, de így sem ülhetett le a kispadra.

LABDARÚGÁS

NÉMET BUNDESLIGA, 34. FORDULÓ

RB Leipzig–Schalke 04 4–2 (Laimer 10., Nkunku 19., 94., Poulsen 83., illetve Kaminski 29., Orbán 49. – öngól)

A TÖBBI PÁLYÁN

Dortmund–Mainz 2–2

Frankfurt–Freiburg 2–1

Köln–Bayern München 1–2

Mönchengladbach–Augsburg 2–0

Union Berlin–Werder Bremen 1–0

Stuttgart–Hoffenheim 1–1

Bochum–Leverkusen 3–0

Wolfsburg–Hertha BSC 1–2



A bajnokság végeredménye: 1. Bayern München 71 pont (92–38), 2. Dortmund 71 (83–44), 3. RB Leipzig 66 (64–41), 4. Union Berlin 62 (51–44), 5. Freiburg 59 (51–44), 6. Leverkusen 50 (57–49), ...16. Stuttgart 33 (45–57), 17. Schalke 31 (35–71), 18. Hertha 29 (42–69)

Az első négy helyezett indulhat a Bajnokok Ligájában, az ötödik az Európa-ligában, a hatodik az Európa-konferencialigában, a 16. osztályozós, az utolsó kettő kiesett.

(Borítókép: Christopher Nkunku és Yussuf Poulsen a RB Leipzig–Schalke 04 labdarúgó mérkőzésen 2023. május 27-én Lipcsében. Fotó: Papajcsik Péter / Index)