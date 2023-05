Ma este Budapest nemcsak Magyarország, hanem ideiglenesen a futball fővárosa is lesz: a Puskás Arénában rendezik a második számú európai kupasorozat, az Európa-liga döntőjét. A fináléba a Sevilla és az AS Roma jutott be, az olaszok mestere pedig az a José Mourinho, aki eddigi edzői pályafutása alatt a nemzetközi kupasorozatokban amikor döntőig jutott, ott mindannyiszor győzött. Ötből öt, mindezt négy csapattal érte el! Ezeket gyűjtöttük most össze egy csokorban.

Mielőtt felidézzük az ominózus összecsapásokat, tegyünk rövid, „zárójeles” kitérőt, hiszen az előbbi remek mutató mellett a mérleg másik serpenyőjében ott az európai Szuperkupa, amelyben háromból nulla a portugál tréner mérlege. Csakhogy odáig eljutni kizárólag a végső győztesek privilégiuma, afféle hab a tortán, a BL- vagy az El-trófea mellé. Márpedig amikor Mourinho csapataival eljutott a végső meccsig valamelyik sorozatban, akkor meg is nyerte azt, íme a részletek!

2002 – 2003, UEFA Kupa: Porto–Celtic 3–2 – hosszabbítás után

A berobbanás szezonja, amikor a világ megismerte a Special One-t. A portugál bajnoki cím mellett Mourinho az Európa-liga elődjében menetelt végig együttesével egészen a döntőig, többek között olyan csapatokat búcsúztatott, mint a Lazio, a Panathinaikósz és a Lens. A fináléban a Celtic várt a kék-fehérekre, a skótok elleni csata pedig végletekig kiélezett izgalmakat, hosszabbítást és öt gólt tartogatott, amelyet végül a sorozat gólkirálya, Derlei döntött el a 115. percben.

2003 – 2004, Bajnokok Ligája: Porto–Monaco 3–0

A tündérmese a legmagasabb szinten is folytatódott: a történelmi, első UEFA-sikert a portugál alakulat második BEK/BL-trófeája követte. Bár a Porto a csoportkörből a Real Madrid mögött „csak” másodikként lépett tovább, az egyenes kieséses szakaszban a Manchester United, a Lyon, majd a Deportivo La Coruna testén át verekedte be magát a gelsenkircheni fináléba, ahol aztán bántóan simán, 3–0-ra verte az AS Monacót. A gólokat Carlos Alberto, Deco és Alejnyicsev szerezte. Utóbb aztán kiderült, ez volt a luzitánok hattyúdala, hiszen Mourinho a sikert követően a Chelsea-hez távozott, a keret sztárjai pedig Európa topcsapataiban kötöttek ki.

2009 – 2010, Bajnokok Ligája: Internazionale–Bayern München 2–0

Mourinho a csoportkört a milánóiakkal is a második helyen abszolválta, ezúttal a másik spanyol óriás, a Barcelona mögött, ám ahogy a mondás is tartja, a tyúkokat este számolják. A nyolcaddöntőben a Chelsea, a negyeddöntőben a CSZKA Moszka volt kénytelen fejet hajtani, az elődöntőben pedig jöhettek a katalánok, akiket a hazai 3–1 után a visszavágón heroikus küzdelemben, több mint egy órát emberhátrányban futballozva 1–0-s vereség ellenére is búcsúztattak. A Bayern elleni döntőben Diego Militao duplája döntött, az Inter története harmadik BL-győzelmét köszönheti a portugálnak. Utóbbi aztán a finálét követően vette kalapját, vagyis pont nem vette, hiszen három évre „ott felejtette” magát a döntő madridi helyszínén, a Santiago Bernabéu Stadionban, és a Real Madrid edzője lett.

2016 – 2017, Európa-liga: Manchester United–Ajax 2–0

Mivel az MU csupán ötödik lett a bajnokságban, lemaradt a Bajnokok Ligájáról és az El-ben kellett indulnia. A csoportban Mourinho „szokásához” híven a második helyen ment tovább a török Fenerbahce mögött – a korábbiakból kiindulva ez azonban nem tűnt rossz előjelnek… Az egyenes kieséses szakaszban aztán a szerencse is a Vörös Ördögök mellé állt, a Saint-Étienne, Rosztov, Anderlecht, Celta Vigo négyesnél láttunk már nehezebb ágat ahhoz, hogy egy alakulat döntőt játszhasson egy nemzetközi kupában, mindenesetre az angolok hozták a kötelezőt, a fináléban pedig az Ajax várt rájuk. A várt izgalmak elmaradtak, a manchesteriek Pogba és Mhitarján góljaival legyőzték az amszterdamiakat, és az angol Szuperkupa, valamint a Ligakupa mellett harmadikként az Európa-liga trófeáját is magasba emelhették.

2021 – 2022, Konferencia-liga: Roma–Feyenoord 1–0

Az előző évben az UEFA életre hívta harmadik számú nemzetközi megméretését, a Konferencia-ligát, amelynek csoportkörében az immáron a Farkasokat irányító Mourinho a bolgár CSZKA Szófiát, az ukrán Zorját és a norvég Bodo/Glimtet előzte meg és jutott a legjobb 16 közé. Utóbbival a negyeddöntőben is összefutott, és búcsúztatta a hazai 4–0-s sikernek köszönhetően 5–2-es összesítéssel. Az olaszoknak a nyolcaddöntőben a holland Vitesse sem jelentett akadályt, majd a fináléért a Premier League-től idén búcsúzó Leicester Cityt kellett két vállra fektetniük. A tiranai döntőben a szintén holland Feyenoorddal csaptak össze, a mérkőzésen egy gól döntött, amelyet Nicolo Zaniolo szerzett, így Mourinho lett a történelem első edzője, aki az UEFA mindhárom sorozatát megnyerte.

Hogy összejön-e a hatodik siker, az a ma esti budapesti döntőben kiderül, ahol az El-specialista Sevilla vár az örök város csapatára.

EURÓPA-LIGA

DÖNTŐ

Sevilla (spanyol)–Roma (olasz)

Budapest, Puskás Aréna. V.: Taylor (angol). 21.00 ( Tv: M4 Sport)

A VÁRHATÓ KEZDŐCSAPATOK

Sevilla: Bono – J. Navas, Badé, Gudelj, Telles – Rakitic, Fernando – Ocampos, Ó. Torres, Gil – en-Nesziri. Vezetőedző: José Luis Mendilibar

Roma: Rui Patrício – G. Mancini, Roger Ibanez, Smalling – Zalewski, Cristante, Pellegrini, Matics, Spinazzola – Abraham, Belotti. Vezetőedző: José Mourinho

(Borítókép: José Mourinho ünnepel a Bajnokok Ligája-döntő megnyerése után 2010. május 22-én. Fotó: Ben Radford / Corbis / Getty Images)