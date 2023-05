Ha nincs edzőváltás, lehet, csak epizódszerepet kap Lipcsében, most több szaklap szerint is a Bundesliga-idény álomcsapatában a helye. Ha nyáron klubot is vált, nem a több játéklehetőség reményében kényszerül rá, hanem mert új kihívást akar találni. Szoboszlai Dominik, az RB Leipzig magyar válogatott labdarúgója Németországban adott exkluzív interjút az Indexnek, íme, a beszélgetés podcastverziója. A 22 éves középpályás mesélt koraérettségről, futballbarátságokról, a Telkiben tevékenykedő „második családjáról”, illetve arról, milyen lehet ennyi idősen feladni a profi labdarúgásról szőtt álmot…