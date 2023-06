Az andalúziai együttes története során hetedszer hódította el a trófeát, amivel toronymagasan vezeti az örökrangsort – pedig az összecsapáson csak római játékos szerzett gólt...

José Luis Mendilibart az idény közben már harmadik vezetőedzőként hozták a Sevillához, hogy benntartsa a kiesés elől menekülő klubot, irányításával a gárda stabil középcsapattá fejlődött, és újra felült az El trónjára.

Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek, hogy nyerhettem ezért a klubért, amely olyan nehéz helyzetben volt, amikor ideérkeztünk. Amikor a Roma betalált, azt gondolhatta az ember, hogy nagyon nehéz lesz gólt szerezni ellene, de szerencsére a második félidőben gyorsan összejött az egyenlítés, és ez erőt adott ahhoz, hogy a győzelemért küzdhessünk. Berúgni az edzésen egy büntetőt és 60 ezer néző előtt két teljesen különböző dolog. Az előző körök egyikében sem gyakoroltuk a büntetőket, bíztunk azokban a játékosokban, akiket odaállítottunk

– vélekedett a lefújást követően a győztes szakvezető.

A meccs legjobbjának megválasztott Jasszin Bono arról beszélt, hogy sok hasonló szituációban volt már, és a legfontosabbnak azt tartja, hogy rendkívül nyugodtnak kell lenni ilyenkor. Hozzátette, csapattársai is nyugalmat és biztonságot sugároztak felé, ami megkönnyítette a dolgát. Visszatekintett a bronzmérkőzéssel záruló világbajnoki szereplésére, a sevillai hullámvölgyre és most az El-győzelemre, kiemelve, hogy érzelmek hullámvasútja volt számára az év. Bár ő sem mindig számított egyértelmű kezdőnek, Mendilibar érkezésével visszakerült a kapuba, és igyekezte meghálálni a trénernek a bizalmát.

José Mourinho öt győztes nemzetközi kupadöntő (Porto: UEFA-kupa és Bajnokok Ligája, Inter: BL, Manchester United: Európa-liga, Roma: Európa-konferencialiga) után először hagyta el vesztesen csapatával a finálét. Mégis, ilyen büszke még sosem volt a csapatára, mint most.

Éreztük a nyomást egy olyan csapattal szemben, amelyben tehetségtöbblet volt a mienkkel szemben. Elveszítettük a meccset, de a méltóságunkat nem. Soha nem tértem haza úgy, hogy büszkébb voltam a játékosaimra, még akkor sem, amikor megnyertünk egy döntőt. Keményen készültünk a büntetőkre is, de kihagytunk kettőt – de nem csak azok, akik a labdát elrúgták, hanem együtt, csapatként maradtunk alul. A srácoknak megbékélve kell hazatérniük, büszkének kell lenniük arra, amit elértek. Ezek az én srácaim Budapestről

– dicsérte játékosait Mourinho.

Az olasz csapat védelmének pillére, Chris Smalling ugyanakkor nem rejtett véka alá elkeseredettségét:

„Nagy csalódás. Amikor tizenegyesek döntenek, akkor mindig nehéz a vereség. Eltökéltek voltunk, mindent beleadtunk a pályán, semmi nem maradt bennünk. Látni azt, hogy mások ünnepelnek, ez olyan dolog, ami hosszú ideig velünk marad. Meg kell próbálnunk élni a következő eséllyel az új idényben. Mourinho nagyon büszke volt ránk a mérkőzés végén, azt mondta, hogy mindig összetartottunk, és erősnek kell maradnunk, mert együtt győzünk és együtt veszítünk” – mondta az angol védő.

Az együttes középpályása, Bryan Cristante osztozott társa véleményében: „Nagy a csalódottság, és ez néhány napig így is marad. Aztán újra kell kezdeni. Ez továbbra is egy remek csapat, egészen különlegeset értünk el egymást követő két nemzetközi kupadöntővel. Nem jutsz be az El-döntőbe véletlenül. Büszkének kell lenni a megtett útra, a csapat megmutatta erejét a fináléig tartó időszakban.”

EURÓPA-LIGA

DÖNTŐ

Sevilla (spanyol)–Roma (olasz) 1–1 (0–1, 1–1, 1–1) – 11-esekkel: 4–1

Budapest, Puskás Aréna. 61 476 néző. V.: Taylor (angol)

Sevilla: Bono – J. Navas (Montiel, 94.), Badé, Gudelj (Marcao, 128.), Telles (Rekik, 94.) – Rakitic, Fernando (Jordán, 129.) – Ocampos, Ó. Torres (Suso, 46.), Gil (Lamela, 46.) – en-Nesziri. Vezetőedző: José Luis Mendilibar

Roma: Rui Patrício – Roger Ibanez, G. Mancini, Smalling – Celik (Zalewski, 91.), Cristante, Matics (Bova, 120.), Spinazzola (D. Llorente, 106.) – Pellegrini (El Shaarawy, 106.), Dybala (Wijnaldum, 68.) – Abraham (Balotti, 75.). Vezetőedző: José Mourinho

Gólszerző: G. Mancini 55. (öngól), ill. Dybala (36.)