Az élet igazságtalansága, hogy miközben idehaza akár a köztársaságielnök-választáson is eséllyel indulhatna, szülőhazájában, Olaszországban kevéssé ismerik Marco Rossit, a magyar labdarúgó-válogatottat öt éve sikerrel irányító szövetségi kapitányt. De úgy tűnik, most megváltozik ez a helyzet, mert egy fiatal olasz rendező, Francesco Inglese, portréfilmet forgatott a Místerről, ami már meg is tekinthető a dazn.it fizetős platformon.