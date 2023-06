Csak a szokásos. Ahogy az idei rájátszásban mindannyiszor, a Denver Nuggets ezúttal is simán legyőzte ellenfelét a Ball Arenában. Ezzel 9-0 a mérlege a playoffban, amikor 1608 méter magasan fekvő otthonában játszik. Nem mellesleg 1–0-ra vezet az NBA döntőjében a Miami Heat ellen. Nikola Jokics természetesen most is tripla-duplával járult hozzá a 104–93-as győzelemhez.