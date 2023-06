Több videó jelent meg a közösségi médiában arról, ahogyan a szurkolók egy jegy szkennelésével többen mennek be a Puskás Arénában rendezett Európa-liga-döntőre május 31-én. A szurkolóknak annak ellenére sikerült simán bejutniuk, hogy a biztonsági szolgálat emberei is végignézték a trükközést.

Telt házas volt a május 31-én rendezett Európa-liga-döntő a Puskás Arénában. Az UEFA hivatalos jelentése szerint a mérkőzésre 61 476 ember látogatott ki, ám a felvételek tanulsága szerint ennél többen is lehettek a stadionban. A közösségi médiában keringő videók alapján ugyanis bizonyos esetekben egy beszkennelt jeggyel két ember jutott be az Arénába.

A szurkolók módszere a következő volt: a jegyet szkennelő forgókapuba két ember szorosan egymás mögé állt be, így egy jegy szkennelésével ketten jutottak be a meccsre. A felvételeken jól látszik, hogy a biztonsági szolgálat több munkatársa is végignézte az esetet, de nem tett semmit:

La UEFA va a tener que empezar a revisar sus protocolos porque son un auténtico desastre.pic.twitter.com/1y4iMHceaB — GRADA B pro (@GradaBpro) May 31, 2023

Nem ez volt az egyetlen furcsa eset a biztonsági szolgálattól. A győztes tizenegyest követően ugyanis Sevilla-szurkolók rohantak a pályára a lelátóról, hogy a játékosokkal ünnepeljenek – ezt a pálya szélén álló biztonságiak nem tudták megakadályozni.

Az Európa-liga-döntőben a Sevilla végletekig kiélezett, balhés meccsen hetedjére nyerte meg a sorozatot, miután tizenegyespárbajban jobbnak bizonyult az AS Románál. A játékvezetés sokak szerint botrányos volt, a vesztes csapat edzője, José Mourinho a meccs után küldte el melegebb éghajlatra Anthony Taylort, másnap pedig a reptéren a rendőröknek kellett megvédeni a brit játékvezetőt, miután a római szurkolók felismerték és inzultálták.

A szervezőket is megkérdeztük az interneten keringő videókkal kapcsolatban, ám a cikkünk megjelenéséig nem válaszoltak. Amennyiben a szervezők reagálnak, azonnal frissítjük a cikket!