Vasárnap lezárult egy korszak a labdarúgás történetében: Karim Benzema, a Real Madrid aranylabdás klasszisa 14 éves madridi pályafutásának végére tett pontot. Bár a stoplisokat egyelőre még nem akasztja szögre, még is olyan érzés, mintha visszavonulna, hiszen lelép a futball csúcsszínpadáról. A Szaúd-Arábiába távozó csatár lényegében lezárta európai karrierjét, mindezt úgy, hogy egy korosztály számára Benzema neve egyenlő volt a Real Madriddal. Személyében nemcsak egy kiváló játékos távozik Madridból, hanem a klub nagybetűs legendája is.

Ha azt mondjuk, múlt vasárnap talán az elmúlt évek legérzelemdúsabb napja volt a sportvilág szempontjából, akkor nem biztos, hogy olyan nagyot tévedünk. A női kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjében Budapesten potyogtak a könnyek, míg a nemzetközi futballvilág több olyan klasszist búcsúztatott, akik nélkül nem lesz ugyanolyan a futball, mint korábban volt. Vasárnap este Zlatan Ibrahimovic 41 évesen véglegesen búcsút intett szeretett sportágának, nem csoda, hogy a San Siróban tartózkodó 80 ezer szurkoló szempárjai közül talán egy sem maradt szárazon.

Ezzel közel egy időben Madridban is hasonló képsorok játszódtak le. Igaz, nem konkrétan Karim Benzema visszavonulása szolgáltatta az érzelemdús pillanatokat, mivel a francia támadó folytatja pályafutását, csak a spanyol fővárosban töltött 14 éve végére tesz pontot. Távozása talán váratlanul érte a Real Madrid szurkolóit, sőt még saját elmondása szerint Carlo Ancelotti vezetőedzőt is, de ha a nap végén összegezzük a dolgokat, teljesen érthető a döntése.

mindent megnyert, amit egy profi labdarúgó megnyerhet a Real Madriddal. Sőt, még annál is többet.

Valószínűleg napokig írnánk a cikket, ha az összes felejthetetlen pillanatot fel szeretnénk idézni, amely Karim Benzema madridi időszakához kötődik. Ezért megpróbáljuk csak a legemlékezetesebb momentumokat összegyűjteni.

2009 a királyi gárda történetének egyik legmeghatározóbb éve volt. Ekkor szerződtették a csapathoz Cristiano Ronaldót, Kakát, Xabi Alonsót és Karim Benzemát. Most az imént említett négyes utolsó tagja intett búcsút Madridnak, de ez a búcsú talán az összes többi játékosénál is különlegesebb. Még akkor is, ha Cristiano Ronaldo öt évvel ezelőtti távozása is ritka nagy nyomot hagyott a madridisták szívében, aminek sebei lassan forrtak be.

Karim Benzema mindössze 21 éves korában érkezett a spanyol fővárosba, az Olympique Lyon kötelékében nevelkedett tehetség a 2008–2009-es szezonban robbant be a nemzetközi labdarúgás vérkeringésébe. A Bajnokok Ligája csoportkörének egyik legeredményesebb játékosa volt, míg a francia élvonal góllövőlistáján a harmadik helyén végzett, így a Real Madrid 35 millió euró ellenében szerezte meg játékjogát. Érdekesség, hogy Benzemát egy napon mutatták be Cristiano Ronaldóval és Kakával együtt a Santiago Bernabéu Stadionban.

Eleinte csupán a cserecsatár szerepkörét töltötte be Gonzalo Higuaín mögött, de nem koptatta sokáig a kispadot, José Mourinho irányítása alatt már a francia számított első opciónak középcsatárposzton. Valószínűleg nem a statisztikai adatok elemzése a legjobb módja annak, ha Benzema madridi pályafutásának eredményességét vennénk górcső alá, még akkor sem, ha egy támadó megítélését elsősorban a gólok határozzák meg.

Amikor a francia játékos Madridba érkezett, tisztában lehetett azzal, hogy nem rögtön a csapat első számú sztárjaként tekintenek rá. Elég volt abból kiindulnia, hogy egyszerre érkezett azzal a Cristiano Ronaldóval, akiért annak idején a valaha látott legtöbb pénzt fizették a Manchester Unitednek. És ha már Ronaldo, a francia támadó hosszú évekig a portugál árnyékában játszott, társaihoz hasonlóan inkább előkészítő szerepe lehetett, mintsem hogy róla szóljon minden mérkőzés, és az ő nevéhez fűződjön minden gól.

Benzema tökéletesen szolgálta ki az első számú sztár szerepkörében tündöklő portugált, és maradt a háttérben. Akármennyire vérbeli középcsatár a francia futballista, hibátlanul teljesítette feladatait, sosem fordult elő, hogy elvi kérdést csinált volna abból, ki a nagyobb sztár, vagy ki jobb játékos. És milyen jól tette.

Pedig kvalitásait tekintve – ha nem a Real Madridban játszik – bármelyik másik csapatnál valószínűleg első számú opció lett volna a befejezésre, és megfelelő kiszolgálással onthatta volna a gólokat, de alázatosan elfogadta helyzetét. Aztán mikor Cristiano Ronaldo távozott Madridból, eljött az ő ideje, és bebizonyította: ő is alkalmas a világ egyik legjobb csapatában a vezérszerepre. De még mennyire!

Amire örökké emlékszik az ember

Igaz, hogy Karim Benzema már 2009 óta tagja a Real Madridnak, az egyik legmeghatározóbb emlékig 2017-ig kell visszautaznunk. És ha már 2017, egy rövid személyes kitérőt is beiktatnék: februárban először láthattam a helyszínen kedvenc csapatomat, és éppen az ő góljának örülhettem elsőként, amikor egyenlítést érő gólt fejelt a Napoli kapujába a Bajnokok Ligája nyolcadöntőjében. A meccsen 3–1-re nyert a királyi gárda.

Pár héttel később, szintén Bajnokok Ligájában született pillanatára viszont azóta is nehéz szavakat találni, hiába telt el már hét, nem is annyira szűk, Benzema esetében sokkal inkább bő esztendő. Az Atletico Madrid elleni BL-elődöntő visszavágóján a francia támadó az alapvonalon bolondított meg három Atlético-védőt, majd vezette a labdát a kapu irányába. Toni Kroos elé passzolt, akinek lövését még védte Oblak, de a kipattanót Isco már kíméletlenül bevágta a hálóba. Ha megkérdezzük a Real Madrid-szurkolókat, valószínű az elsők között említenék Benzemával kapcsolatban ezeket a cseleit.

És ha őszinték akarunk lenni, a mai napig nem tudjuk, hogyan hozta ki a labdát három védő szorításában, zsebkendőnyi területen, mindenesetre azon pillanatok sorát gyarapította, amelyek bárkit meggyőzhettek a francia extra képességeiről. Mert korábban akármennyire volt alulértékelt, és Ronaldo árnyékában sokkal kevésbé elismert, Benzemában mindig ott volt a világklasszisfaktor. Amikor a portugál sztár Torinóba tette át székhelyét, Benzema hirtelen a csapat első számú gólfelelőse és egyik kulcsembere lett, amit nem teherként élt meg, hanem további motivációt jelentett számára, hogy hátára vegye a csapatot.

Ezt a feladatot pedig tökéletesen teljesítette. A 2021–2022-es szezonban 46 mérkőzésen 44 gólt szerzett, emellett 15 alkalommal szolgálta ki csapattársait gólt érő passzokkal, de a számokon túl sokkal fontosabb, milyen helyzetben szerezte találatai nagy részét. Például a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének visszavágóján a Paris Saint-Germain ellen, mikor egy félidő alatt háromszor volt eredményes, kiejtve ezzel a végső győzelemre is esélyesnek tartott franciákat. Az emlékezetes Benzema-pillanatok közül alighanem ennek is ott a helye a dobogón. Mármint ami a futballpályán történt. Mert Benzema személye nem csak mérkőzéseken volt döntő jelentőségű, igazi vezére volt a csapatnak a pályán kívül is, távozásával egy meghatározó személyt veszít az öltöző.

Egy igazi klublegendát, mely fájó ténnyel a madridi szurkolók talán túl sokszor néztek szembe az elmúlt években, és amellyel végérvényesen lezárult a Real Madrid aranykorszaka. Még akkor is, ha a keret tagja továbbra is például a középpálya két szíve-lelke, Toni Kroos és Luka Modric, de Cristiano Ronaldo, Marcelo, Sergio Ramos vagy Casemiro után a Real Madrid elmúlt éveinek újabb meghatározó játékosa búcsúzik.

A klubtörténelem egyik legeredményesebb játékosa

Ha azt kérdezzük, minden téren tökéletes volt-e Benzema madridi karrierje, egyértelműen igen a válasz. Bár amikor Benzema 21 évesen megérkezett a spanyol fővárosba, talán még ő maga sem gondolta, hogy a klub történetének egyik legjobb játékosaként távozhat a Santiago Bernabéu Stadion gyepszőnyegéről. Amennyiben mégis, akkor nagyon jól látta a jövőt. Tizennégy madridi éve alatt egészen elképesztő mennyiségű, 25 trófeát halmozott fel. Ezzel a Real Madrid egyik legeredményesebb futballistájaként vonul be a klub históriás könyvébe.

Öt Bajnokok Ligája-győzelem, négy bajnoki cím, három Király Kupa-trófea, négy európai Szuperkupa – hogy csak néhány serleget említsünk Benzema gyűjteményéből. És persze az a bizonyos Aranylabda, amellyel végleg felkerült a pont különleges pályafutása csúcsára. Mindent megnyert, amit futballista megnyerhet a Real Madriddal, így 35 évesen valamennyire érthető, hogy meghozta ezt a döntést, és továbbáll. Főleg annak ismeretében, hogy milyen ajánlattal csábítják Szaúd-Arábiába: minden bizonnyal az al-Ittihad játékosaként évente nagyjából 200 millió eurót fog keresni. Ember – vagyis játékos – legyen a talpán, aki 35 évesen erre nemet mondana. Benzema sem tett így, amiért számonkérni nem lehet, mindössze megköszönni neki az elmúlt 14 évet.

648 mérkőzés, 354 gól, 165 gólpassz.

És megannyi felejthetetlen pillanat.

Ahogy egy ide illő mondás tartja: ne sírj, mert vége, mosolyogj, hogy megtörtént! Bár talán most még utóbbi igen nehéz a madridi érzelmű drukkereknek, de ahogy minden más az életben, az idő múlásával már ez is könnyebb lesz, és csak a szépre emlékezhetnek.

(Borítókép: Getty Images)