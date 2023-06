A Fiorentina 33, a West Ham United 47 év után jutott el európai kupasorozat fináléjába, így aligha jelentett meglepetést, hogy mindkét klub szurkolói történelmi lehetőségként élték meg a prágai Európa-konferencialiga-döntőt. A két csapat az UEFA által jegyzett nemzetközi sorozatokban még nem találkozott egymással, az azonban kevésbé ismert tény, hogy tétmeccsen mégis megmérkőztek. Még 1975-ben, az angol és az olasz kupagyőztes számára kiírt, nyolc évadot megélt sorozatban. A két felvonásból álló párharcot pedig két 1–0-s sikerrel a „violák" nyerték meg.

Ami az Európai Labdarúgó-szövetség sorozatait illeti, a drukkerek legutóbbi kupadöntős élményei egyik oldalon sem lehettek édesek. A Fiorentina 1990-ben két felvonásban elvesztette a Juventus elleni UEFA-kupa-finálét, míg a West Ham az Anderlecht ellen bukott el a Kupagyőztesek Európa-kupájában 1976-ban. S ha már a KEK, mit ad isten, a két csapat történelmének eddigi egyetlen nemzetközi trófeája épp az egykoron harmadik számú európai versenysorozatnak számító, legutóbb az 1998–1999-es idényben megrendezett kupában volt. A firenzeiek nyerték az 1960–1961-es első kiírást a Rangersszel szemben (az MTK-ikon Hidegkuti Nándor irányításával), míg a londoniak négy évvel később az 1860 München ellen értek csúcsra.

David Moyes, a kalapácsosok menedzsere még egy külön portugáliai edzőtábort is tető alá hozott, hogy játékosai a lehető legjobban ráhangolódhassanak a klub életében egyáltalán nem hétköznapos kupadöntőre. S az első percben még úgy is tűnt, a skót szakember jó munkát végezhetett, Michail Antonio lövése rögvest megdolgoztatta az olasz kaput őrző Pietro Terraccianót.

Ezt követően viszont a lilák vették át a kezdeményezést, mezőnyfölényük pedig még úgy is nyomasztónak tetszett, hogy valódi ziccert nem tudtak kialakítani Luka Jovicsék. Ehelyett az első játékrésszel kapcsolatban alighanem az a pillanat kerül be minden tudósításba, amikor a londoni drukkerek által a pályára hajigált söröspoharak egyike úgy fejbe találta az olaszok csapatkapitányát, Cristiano Biraghit, hogy a 30 éves bekknek felrepedt a fejbőre. A játék jó néhány percig állt, a hangosbeszélő pedig fel is szólította a briteket, ha nem akarják, hogy idő előtt véget érjen a meccs az olaszokkal szembeni ellenérzésüket mihamarabb konvertálják más formába, leginkább füttyszóba.

Mikor már mindenki elkönyvelte volna, hogy unalmas nulla–nullával vonulnak a csapatok az öltözőbe Nicolás González beadásából Cristian Kouamé fejelt egy kapufát, majd a kipattanóból Jovics egy gólt is – csakhogy les miatt végül nem adták meg a találatot. Így a nulla–nulla ugyan megmaradt, de az unalmas jelzőt legalább újragondolhattuk...

A fordulás utáni pillanatokat megint megnyomta az angol labdarúgó-bajnokság 14. helyezettje, de egy megpattanó lövésnél tovább nem jutott a firenzei kapu előtt. Ezt követően pedig ismét átvette a kezdeményezést a lila-fehér együttes. Ezzel együtt az olasz csapat első szabályos, kaput eltaláló gólszerzési kísérletére egészen az 57. percig kellett várni – az is egy átlövési kísérletből, középre tartó labda volt.

Egy a lesszabály kiskapuját kihasználó óriási bedobásra volt szükség, hogy megtörjön a jég. Az 58. percben Jarod Bowen mellel maga elé tette a labdát az öt és feles előterében, az a lendületből érkező Biraghi kezére pattant, hosszas VAR-ozás után pedig jöhetett a büntető! Ezt pedig Szaid Benrahma a 62. perc végén magabiztosan értékesítette is (0–1).

Az olaszok nem dajkálhatták többé csakúgy a labdát, és pillanatok alatt két helyzetet is kialakítottak. Utóbbiból pedig az egyenlítés is megszületett! A González által a tizenhatos jobb oldalától lefejelt labdát Giacomo Bonaventura egy átvétel és pattanás után 10 méterről a kapu jobb oldalába továbbította (1–1). Mi pedig csakhamar csettinthettünk, tudnak ezek a csapatok futballozni is, ha nagyon kell...

Fotó: Robbie Jay Barratt - AMA / Getty Images Hungary

A hajrá kezdetén annak a Tomas Souceknek volt két nagy lehetősége is, aki anno ebben a stadionban, a Slavia neveltjeként kezdte profi karrierjét. A végén azonban nem ő, hanem a csapattól nyáron jó eséllyel távozó Bowen lett a hős: a 90. percben tizenhat méterről a kapuba küldte a Lucas Paquetától kapott labdát (1–2).

Öt perc hosszabbítás következett, de a Fiorentina ezúttal nem tudta megismételni az első WHU-találat utáni bravúrját és ennyi idő alatt válaszolni...

A kelet-londoniak 58 év után ismét európai trófeát nyertek! Az anno a Manchester Unitednél a legendás Sir Alex Ferguson örökösének kikiáltott, ott megbukó David Moyes Európában vált ténylegesen a skót edzőikon utódjává: honfitársai közül az első lett, aki Ferguson óta európai kupasikert ért el. Mindezt úgy, hogy év elején sokat cikkeztek arról, akár meneszthetik is az ősszel sokat bukdácsoló londoniak kispadjáról.

Az olaszok könnyen lehet, hogy háromból három elbukott nemzetközi döntővel zárják a 2022–2023-as idényt. Korábban az AS Roma Budapesten vesztette el az Európa-liga fináléját, szombaton pedig az Internazionalénak kell kisebb csodát tennie, ha meg akarja lepni a Bajnokok Ligája-döntő toronymagas esélyesének kikiáltott Manchester Cityt.

LABDARÚGÁS

EURÓPA-KONFERENCIALIGA 2023

DÖNTŐ, PRÁGA

AFC Fiorentina (olasz)–West Ham United (angol) 1–2 (Bonaventura 67., ill. Benrahma 62. – 11-esből, Bowen 90.)

(Borítókép: Richard Heathcote / Getty Images)