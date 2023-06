Pályafutása csúcsán még nem volt 20 éves, de hetente 8000 fontot keresett Jacob Mellis. A most 32 éves játékost annak idején csodagyereknek tartották, a Chelsea-nél kezdte felnőttkarrierjét, 18 évesen még a Bajnokok Ligájában is pályára léphetett. Ám hiába volt borzasztóan tehetséges, nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, az alkohol, az éjszakai élet és a nagyképűsége miatt sosem lett Mellisből kiemelkedő játékos. De igazából középszerűnek is csak kisebb jóindulattal mondhatnánk, a Premier League-ben nem játszott, az évek során pedig az angol másod- és harmadosztály között ingázott, majd került egyre alacsonyabb szintekre – vette észre a 24.hu.

A labdarúgást a nyolcadik ligás Leatherheadből kilépve hagyta abba, sérülés miatt nem játszhat többet. Jelenleg hajléktalanként tengeti napjait, nincs pénze, a barátai és családja próbál neki segíteni a boldogulásban. Néha fizetnek neki egy hotelszobát, pénzt adnak neki, de Mellis nem akar rájuk támaszkodni, pedig tudja, hogy a legjobbat akarják számára. A Daily Mailnek adott friss interjújában elismerte, hogy sokkal többre is vihette volna, de az edzések helyett jobban szeretett inni és bulizni.

Amikor iszol, nem tudod irányítani, hogy mit csinálj. Ez az egész pályafutásomat végigkísérte, és folyamatosan problémákat okozott. Az ital hatással van az edzésekre, az edzők nem voltak boldogok. Emlékszem, egyszer a Chelsea tréningjére is berúgva mentem el. Talán 19 lehettem, Steve Holland, az akkori segédedző beküldött az öltözőbe. David Luiz nem beszélt sokat angolul, de beleszagolt a levegőbe, és megkérdezte, hogy ittam-e. Az ujjait csóválva mutogatta, hogy ezt azonnal hagyjam abba

– fogalmazott Mellis.

A korábbi játékos elmondta, hogy a Chelsea-nél próbálták kezelni a problémáit, Ashley Cole személyében (100-szoros angol válogatott, a Chelsea klublegendája) mentort jelöltek ki neki, hogy leállítsák a hedonista életmódról. Sem Cole, sem mások nem tudták erről lebeszélni.

Pimasz voltam, és arrogáns. Úgy éreztem, hogy játszanom kéne, szóval ha nem választottak ki a meccsekre, vagy csak frusztráltnak éreztem magamat, elmentem inni. Ezzel nem a Chelsea-vel szúrtam ki, hanem magammal

– taglalta a 32 éves játékos.

Mellis állítása szerint akkor nem bánt semmit. Úgy volt vele, ahova kerül, oda kerül, egyszerűen így alakultak számára a dolgok. Amióta abbahagyta a focit, azóta sokkal több ideje van gondolkodni, és belátta, hogy mennyire rossz irányba haladt az élete, úgy látja, hogy nem ismerte fel, milyen tehetséggel rendelkezett a labdarúgás irányában. Állítása szerint most olyan emberek csodálkoznak rá, hogy mi lett vele, akik jelenleg is a Premier League-ben játszanak, és ez gondolkodtatja el igazán.

Jelenleg a PFA-tól (Profi Labdarúgók Szövetsége) kért segítséget, valószínűleg rehabra megy. Emellett a Chelsea is segített neki játékosmegfigyelő-vizsgák teljesítésében, Mellis saját bevallása szerint szeret fiatalokat nézni, úgy gondolja, van szeme a tehetségek felismeréséhez.

(Borítókép: Jacob Mellis 2018. január 16-án. Fotó: James Williamson / AMA /Getty Images)