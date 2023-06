Már az összecsapás előtt jó hírek érkeztek Litvániából, a magyarok keddi ellenfele ugyanis 1–1-es döntetlenre végzett Bulgáriával, ennél jobb eredmény pedig a mieink szempontjából nem is születhetett volna azon a találkozón. Ahhoz persze, hogy még nagyobb legyen az öröm, mindenképpen nyernie kellett Szoboszlai Dominikéknak Podgoricában, holott a magyaroknak a balkáni állam elleni eddigi három alkalomból ez egyszer sem sikerült.

Marco Rossi nem szerzett meglepetést a kezdőcsapat kijelölésénél, a megszokott, 3–4–2–1-es formációban küldte pályára a nemzeti együttest, méghozzá így:

Dibusz – Lang, Orbán, Szalai A. – Bolla, Nagy Á., Styles, Kerkez – Sallai, Szoboszlai – Ádám M.

A hazaiaknál ott volt a csapatban az Atlético Madrid hátvédje, Stefan Szavics, valamint a Dárdai Pál Hertháját erősítő Sztefan Jovetics is.

Az előzetesen várható kőkemény balkán stílusból már a meccs elején ízelítőt adtak a hazaiak, Bolla Bendegúz és Sallai Roland is kapott egy csomagot. Ami viszont ennél aggasztóbb volt, hogy az első percekben nemcsak a magyar játékosok testi épségére, hanem a kapura is veszélyesek voltak a montenegróiak: előbb Vesovics beadását kellett Krsztovics elől tisztáznia Langnak, nem sokkal később pedig Nagy Ádám szerzett kis híján öngólt – a 70. válogatottbeli meccsén pályára lépő középpályás fejjel akarta tisztázni Jankovics ívelését, ám a lécre csúsztatott…

A magyar csapat első lehetőségére a 12. percig kellett várni, akkor Callum Styles balról érkező ívelését Szalai Attila fejelte nem sokkal a bal alsó sarok mellé. A túloldalon Szavicsevics kínálta meg messziről Dibuszt, a Fradi kapusa látványos vetődéssel mentett szögletre. Az első negyedóra rohamai után átvette az irányítást a magyar válogatott, többet volt a labda Rossi együttesénél, ám helyzetekben nem mutatkozott meg a fölény, főleg mert a támadóharmadban pontatlanok voltak az utolsó passzaink.

A 27. percben Lang bizonytalankodását kihasználva Krsztovics szerzett labdát a térfelünkon, a gyors kontra végén pedig Jovetics a 16-os bal sarkáról centikkel tekert a bal felső sarok mellé. Az utolsó negyedórában inkább mezőnyben zajlott a játék, Jovetics sorfalon megpattanó szabadrúgását, valamint Kerkez Milos távoli kísérletét jegyezhettük még fel, előbbit azonban Dibusz hatástalanította, utóbbi pedig egy blokkoló védőről vágódott le, így gól nélküli döntetlennel mehettek pihenőre a csapatok.

A szünetben egyik mester sem változtatott, a térfélcserét követően pedig nem estek egymásnak a csapatok, az első tíz perc eseménytelenül pergett le a második játékrészben. Az 58. percben Rossi változtatott először, Ádám és Sallai helyére Varga Barnabást és Csoboth Kevint küldte be az olasz mester. Új lendületet is vittek a magyar csapat játékába, főleg az újpesti közönségkedvenc okozott zavart a védelem mögé történő folyamatos bemozgásaival, a 70. percben azonban továbbra is 0–0-t mutatott az eredményjelző.

A hajrára a hazaiak szép sorban kihasználták minden cserelehetőségüket, magyar oldalon pedig Kalmár Zsolt, valamint Botka Endre kapott még lehetőséget. A 86. percben nagy lehetőséget puskáztak el a hazaiak:

andrija Vukcsevics balról érkező beadását éppen a kispadról beálló Milutin Oszmajics fejelhette teljesen üresen hat méterről, de szerencsére jócskán fölébólintott.

Az ötperces ráadásban sem született gól, így 0–0-s döntetlennel ért véget a találkozó, amivel a magyar válogatott stabilizálta a helyét a csoport második helyén.

Európa-bajnoki selejtező, G csoport

3. játéknap



Montenegró–Magyarország

0–0

Podgorica, Városi Stadion, 8000 néző. Vezette: Gil Manzano (spanyol)

MONTENEGRÓ: Mijatovics – Vujacsics, Szavics, Tomasevics – Vesovics (M. Vukcsevics, 72.), Scsekics (Raicskovics, 60.), Szavicsevics (Loncsar, 82.), Jankovics, A. Vukcsevics – Krsztovics (Oszmajics, 72.), Jovetics (Haksabanovics, 82.). Szövetségi kapitány: Miodrag Radulovics

MAGYARORSZÁG: Dibusz – Lang, Orbán, Szalai A. – Bolla (Botka, 88.), Nagy Á., Styles (Kalmár, 72.), Kerkez – Szoboszlai, Ádám M. (Varga B., 58.), Sallai (Csoboth, 58.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi

(Borítókép: Sallai Roland, valamint a montenegrói Stefan Savic és Andrija Vukcevic a Montenegró–Magyarország Európa-bajnoki selejtező labdarúgó-mérkőzésen a Podgorica Városi Stadionban 2023. június 17-én. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)